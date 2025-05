– W przypadku jednego mamy ustaloną tożsamość, w przypadku drugiego również dysponujemy dokumentami, natomiast musimy ustalić, czy te dokumenty należą do tego mężczyzny. Wszystko wskazuje tutaj na samobójstwo rozszerzone – przekazała podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Jak dodała, pierwsze zgłoszenie w tej sprawie policjanci przyjęli około godziny 13:30. Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że zmarli to obywatele Ukrainy w wieku ok. 58 lat. Radio Kraków precyzuje, że obywatelem Ukrainy jest mężczyzna, którego tożsamość ustaliła policja. Ponadto jeden z nich mógł zostać zamordowany, a drugi targnąć się na własne życie. Są to jednak niepotwierdzone ustalenia.