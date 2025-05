Krzysztof Stanowski swoje pierwsze słowa skierował do dziennikarki TVP Doroty Wysockiej-Schnepf. – Widzę arcykapłankę propagandy. Sądziłem, że się pani spali ze wstydu, gdy komitety protestowały przed pani obecnością. Widocznie liczyłem na zbyt wiele. Niektórzy się ze wstydu nie palą – padło z jego ust.

Stanowski zaatakował dziennikarkę TVP

W ten sposób youtuber nawiązał do oskarżeń o rzekomą stronniczość, które pod adresem prowadzącej debatę kierowały m.in. Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Wysocka-Schnepf to bardzo doświadczona dziennikarka, a prawica słynie z ataków wobec jej osoby.

– Mam nadzieję, że wyjdziemy stąd wszyscy cali i zdrowi. Ale dobrze, że pani tu jest, bo jest pani prawdziwym symbolem tego, co się dzieje z polskimi mediami, co się działo kiedyś i co się dzieje nadal – stwierdził dalej Stanowski, dodając, że jej "mąż czeka na ambasadorską nominację od nowego prezydenta, domyślamy się którego".