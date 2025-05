Tusk nie czekał do końca debaty. Tak zareagował na wyborcze starcie w TVP

Donald Tusk nawet nie czekał do końca debaty prezydenckiej i na gorąco skomentował to przedwyborcze starcie. Nie wymienił żadnego nazwiska, jednak wymownie nawiązał do tego, co może czekać Polaków w drugiej turze głosowania.