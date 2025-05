Fot. materiały prasowe

Dreame Hair Glory Mix to suszarka, której korpus został zainspirowany ruchami ogona i włosów baśniowej syreny. Na tym jednak bajka się kończy, a do gry wchodzi moc połączonych sił najnowszych technologii, które pozwalają na pełną kontrolę procesu suszenia i stylizacji włosów, pozostawiają je zdrowe i błyszczące, a także otulone delikatnym zapachem.

Powiew zapachu. Euforia blasku.Najnowsza suszarka Dreame Hair Glory Mix to lekka konstrukcja o wadze 336 gramów, która nie nadwyręża rąk użytkownika przy procesie suszenia i pozwala bez wysiłku ułożyć nawet najbardziej wyrafinowaną fryzurę. Hair Glory Mix oferuje cztery poziomy temperatury: zimny, stałe 55°C, cykl zimny/gorący (zmienny) i gorący. Suszarka pracuje w dwóch trybach prędkości: High-speed Airflow i Low-speed Airflow co pozwala na szybkie wysuszenie włosów lub precyzyjną stylizację. Wydajność tych trybów pozwala na wysuszenie włosów w 40 sekund przy krótkiej długości, 2 minut – przy długości włosów do ramion i 3-4 minuty, jeśli włosy są dłuższe.W zestawie z Dreame Hair Glory Mix otrzymujemy trzy nakładki magnetyczne, które mają możliwość obracania się na korpusie suszarki o 360°, co ułatwia stylizację pod każdym kątem. Użytkownik może układać fryzurę z:

nakładką wygładzającą, która koncentruje strumień powietrza na wybranych pasmach włosów, nakładką – dyfuzorem, która jest dedykowana osobom chcącym podkreślić naturalny skręt włosa, nakładką – pierścieniem rozpylającym zapach perfum na włosy.

Jak te włosy pachną!

Dreame w suszarce Hair Glory Mix oddaje w ręce użytkowników innowacyjną technologię umożliwiającą nadanie stylizowanym włosom w trakcie suszenia wybranego zapachu. Magnetyczna końcówka–pierścień z wewnętrzną-perfumowaną poduszeczką odpowiadającą kształtowi nakładki umieszczona na korpusie suszarki delikatnie otula włosy zapachem perfum, który utrzyma się na włosach do 8 godzin. Suszarka w zestawie ma poduszki zapachowe w kształcie pierścienia z perfumami Moonlight Bellfower o świeżym i subtelnym zapachu kwiatu campanuli (dzwonek) lub bezwonne poduszki, które umożliwiają nałożenie własnych perfum. Jedna poduszka umożliwia suszenie z zapachem przez jeden miesiąc. Personalizacja bezwonnej poduszki własnym zapachem wymaga jej spryskania ok. 1ml żądanego zapachu. Po nasączeniu poduszeczek wystarczy włożyć je w nakładkę i rozpocząć stylizację – zalecany tryb dyfuzji zapachu to suszenie w stałej temperaturze 55°C.

Potrójna moc technologii dla zdrowia i urody włosów

Nikt lepiej od Dreame nie wie, że wygląd naszej fryzury to optymalizacja temperatury i mocy suszenia. Hair Glory Mix pozwala kontrolować ten proces w każdym jego aspekcie. Suszarka została wyposażona w technologię NTC, która umożliwia monitoring temperatury suszenia 300 razy na sekundę! Pozwala to zapobiec: rozdwojeniu końcówki włosa, zniszczeniu jego struktury i blaknięciu koloru, co jest szczególnie istotne przy włosach farbowanych.Kontroli pielęgnacji procesu suszenia służy 300 milionów jonów ujemnych, które neutralizują dodatnie ładunki elektryczne włosów, a tym samym ich puszenie. Po użyciu Hair Glory Mix łuski włosa są domknięte co daje efekt gładkiej i lśniącej fryzury, bez wysuszonych pasm.Najnowsza suszarka Dreame oddaje do dyspozycji użytkownika dwa tryby Airflow: Low-speed i High-speed. Za obydwoma z nich stoi mocny przepływ powietrza o sile 110.000 obrotów na minutę, zamiast żaru tradycyjnej suszarki. Jego prędkość do 65 m/s, a objętość przepływu to 55m3/s.

