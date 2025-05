Nawrocki i PiS wykorzystali ich miasto do propagandy. Mieszkańcy Zabrza: To szczyt manipulacji

Kandydat PiS pojawił się u nich błyskawicznie po referendum, w którym mieszkańcy Zabrza odwołali prezydent miasta. Grzmiał, że są obywatelską stolicą Polski, bo PO nie radziła tu sobie z rządzeniem i im udało się powiedzieć władzy "nie". "Pogoniliśmy nieudaczników", "Teraz Zabrze, zaraz cała Polska", "Zabrze to Polska w pigułce" – niesie się też propagandowy przekaz z PiS. Jak z tą pisowską łatką czują się w mieście? – Ludzie są oburzeni i zniesmaczeni. Zostaliśmy wykorzystani. To szczyt manipulacji – słyszymy. I jeszcze, że efekt może być odwrotny. Bo Nawrocki w ogóle może nawet u nich nie wejść do drugiej tury.