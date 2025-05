Sprawdź, czy rozwiążesz najtrudniejsze zadanie z egzaminu 8-klasisty. Andrzej, Basia i plakaty

Czy to faktycznie najtrudniejsze zadanie z arkusza egzaminacyjnego 8 klas? To oczywiście zależy od ucznia, ale wielu z nich twierdzi, że to zadanie z plakatami najbardziej namieszało. Sprawdź, czy dałbyś radę je rozwiązać. Bez obaw, na końcu znajdziesz rozwiązanie krok po kroku.