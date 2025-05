Z roku na rok maleje liczebność owadów zapylających. Dzieje się tak m.in. z powodu degradacji środowiska i zmian klimatycznych. Do wsparcia zapylaczy nie potrzeba jednak ani dedykowanego ogrodu, ani specjalistycznej wiedzy. Wystarczą małe gesty, codzienne wybory i odrobina uwagi, by być jak najbliżej pszczół.

Wystarczy skrzynka z ziemią i mieszanka nasion kwiatów miododajnych, by stworzyć kwitnące miejsce przyjazne pszczołom. Taka „łąka w doniczce” nie tylko przyciąga zapylacze, ale też pięknie wygląda i poprawia mikroklimat otoczenia.

Specjalne domki dla dzikich pszczół i innych pożytecznych owadów są łatwo dostępne w sklepach ogrodniczych. Możesz też zrobić go samodzielnie z bambusa, drewna i słomy. Taki hotel to nie tylko schronienie, ale także ciekawy element dekoracyjny.

Zakupy to głos oddany na konkretne wartości. Podczas codziennych zakupów warto sięgnąć po takie produkty, których producenci wspierają środowisko, tworzenie oraz odbudowywanie naturalnych siedlisk czy bezpośrednie wsparcie pszczół i zapylaczy. Wybierając produkty marek działających w duchu zrównoważonego rozwoju, pomagasz tym, którzy realnie troszczą się o przyrodę.

Od odpowiedzialnej produkcji do działań prośrodowiskowych

Foxy Love the Bee – design z przesłaniem

Jednym z efektów współpracy z 3Bee jest stworzenie specjalnej linii produktów Foxy Love the Bee, na którą składa się ręcznik kuchenny i papier toaletowy. Unikalna szata graficzna podkreśla zaangażowanie marki w ochronę zapylaczy.

Aby wspólnie celebrować Międzynarodowy Dzień Pszczół przypadający na 20 maja, produkty z tej serii będą dostępne od 15 maja 2025 r. do 22.05.2025 r. w sieci Kaufland w promocyjnej cenie - 8,99 zł dla papieru toaletowego oraz 6,99 zł dla ręczników kuchennych.

Świadomy wybór to więcej niż zakup

Wspieranie zapylaczy to nie tylko gest w stronę natury – to realna inwestycja w zdrowie, żywność i przyszłość. Każda zasiana łąka, każdy przemyślany zakup i każda marka działająca w duchu odpowiedzialności to krok w stronę lepszej, bardziej zrównoważonej codzienności.