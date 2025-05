– Czy da pan dziś słowo, że jeżeli wygra pan wybory, to nie wyrazi pan zgody na wyjazd polskich żołnierzy do Ukrainy, jeżeli taka sytuacja byłaby rozważana? – zapytała Anita Werner.

Polscy żołnierze na wojnie w Ukrainie? Deklaracja Trzaskowskiego

– Mówimy naszym wszystkim partnerom i oni to potwierdzają. My odpowiadamy za wschodnią granicę Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. My z Polski możemy dać wsparcie logistyczne, my możemy pomóc żołnierzom się przedostawać z innych krajów, żołnierzom do Ukrainy, ale żaden polski żołnierz na Ukrainę nie pojedzie, żeby brać udział w tej misji – padło.