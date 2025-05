Kontenery na odzież zapchane, bo Polacy wyrzucają tam wszystko. "Garnki, śmieci, martwe zwierzęta"

Katarzyna Zuchowicz

W idok pojemników PCK i innych firm, z których dosłownie wylewają się ubrania, a obok leżą jeszcze tony rozerwanych worków z ciuchami, może porażać. A, niestety, bywa coraz powszedniejszy. Gdzie nie spojrzeć, kontenery dosłownie pękają w szwach. Polacy są wściekli na przepisy o tekstyliach i PSZOK-kach, to pewne. – Bardzo byśmy prosili, żeby nie traktować nas jak PSZOK, bo nim nie jesteśmy – słyszymy od właścicieli pojemników. Opowiadają nam, jak to wygląda z ich perspektywy. Jak problem pączkuje od lat. Jak Polacy biorą pojemniki za śmietnik: – To nie są tylko tekstylia. To są łóżka, łóżeczka, książki, garnki, odpady komunalne...