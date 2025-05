Tusk nagrał specjalny filmik. Tak wsparł Trzaskowskiego na finiszu kampanii

– Na szczęście nie zdecyduje ślepy traf, tylko my, mądry naród. Żyjemy w czasach, w których złe wybory bardzo drogo kosztują. Wielkie narody, które do niedawna słynęły z rozsądku, podejmują głupie decyzje i słabną – mówił.

Tusk nagrał specjalny filmik na koniec kampanii

– System bezpieczeństwa się chwieje. To, co dla wielkich jest osłabieniem, dla średnich może być wyrokiem śmierci – podkreślił. – To jest czas dla dobrych graczy. To jest czas dla Polski. Nie możemy go przegapić – dodał.