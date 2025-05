"Żegnaj, panie Szekspir!” to dynamiczna komedia, która zabiera widza do XVII-wiecznej Werony. Młody dramaturg Willy Szekspir, w poszukiwaniu lepszych warunków twórczych trafia w sam środek odwiecznej waśni dwóch rodów. Zamiast spokoju, zderza się z miłosnymi intrygami, nieporozumieniami i... zupełnie innymi wersjami bohaterów znanych z najsłynniejszego dramatu w historii literatury. W rozmowie z Ewą Wencel, dyrektorką Teatru Kwadrat, dowiadujemy się, jak powstawało to nietuzinkowe przedstawienie, pełne humoru, tańca i szermierki.