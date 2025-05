– Powiem Wam, że nigdy nie ułaskawię żadnego polityka. Nigdy. I żeby było jasne – z żadnej partii politycznej, bo nie po to się idzie do Pałacu Prezydenckiego, żeby tam słać łóżka swoim kolegom, którzy będą uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, jak nie dobiegną do Budapesztu. Nie po to – powiedział we wtorek na wiecu w Sosnowcu Rafał Trzaskowski.