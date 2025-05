Nowy katalog Komfort to imponująca liczba propozycji – ponad 4 200 modeli w różnych kolorach, fakturach i rozmiarach. Szeroka oferta obejmuje produkty w różnych rozmiarach - od kompaktowych dywaników idealnych do niewielkich pomieszczeń, po okazałe formaty XL do przestronnych salonów i jadalni. Wszystkie dostępne są zarówno online na komfort.pl, jak i w sklepach Komfort w całej Polsce.

Portfolio marki to nie tylko design, także praktyczne rozwiązania dopasowane do codziennych potrzeb. Znalazły się w nim m.in. produkty odporne na zabrudzenia, łatwe do czyszczenia czy przystosowane do prania w pralce. Modele z antypoślizgowym spodem zapewniają bezpieczeństwo, z kolei te kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym - umożliwiają efektywne rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniu, gwarantując przyjemne ciepło pod stopami i oszczędność energii. Dla osób ceniących ekologiczne podejście przygotowano także opcje wykonane z naturalnych lub recyklingowanych włókien.