"Cieszę się, że minister Jacek Siewiera pozytywnie odpowiedział na moje zaproszenie do współpracy jako społeczny doradca. W sprawach najważniejszych warto sięgać po wsparcie ekspertów z różnych środowisk" – napisał w środę w serwisie X Rafał Trzaskowski.

"A bezpieczeństwo Polski to zbyt ważna sprawa, żeby co kilka lat robić w niej rewolucję. Trzeba prowadzić mądrą, długofalową politykę. I być otwartym na różne punkty widzenia" – podkreślił.

Warto też przypomnieć, iż Siewiera już wcześniej nie do końca pasował poglądami do PiS. Przykładowo w jednym z wywiadów w radiowej Trójce został zapytany, czy on sam jako lekarz, wykonałby zabieg aborcji. Odpowiedział, że znieczulał pacjentki, które zdecydowały się na łyżeczkowanie jamy macicy.