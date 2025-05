mat. prasowy

REKLAMA

Majowy Runmageddon w Warszawie to dla miłośników adrenaliny i dobrej zabawy obowiązkowy punkt na sportowej mapie Polski. Wydarzenie oferuje zarówno formuły dla indywidualnych uczestników o różnym poziomie zaawansowania, jak i dla całych rodzin i dzieci. To sprawia, że jest to dobry sposób na spędzenie aktywnego i pełnego emocji weekendu na łonie natury.

Runmageddon, największe sportowe wydarzenie w Polsce, co roku zapewnia fanom biegów OCR z całego kraju możliwość zweryfikowania swojej formy i kondycji w wyjątkowej atmosferze. Park Suntago po raz trzeci stanie się emocjonującą areną zmagań uczestników, na których czekają różnorodne przeszkody, spora dawka błota i wiele zabawy. Dostępne na wydarzeniu formuły sprawiają, że każdy śmiałek znajdzie odpowiednią dla siebie opcję, która spełni jego oczekiwania i zapewni wyjątkowe wspomnienia.– Park Suntago, jako największy zadaszony park wodny w Europie, ściąga do siebie co roku setki tysięcy osób, które w pełni korzystają z dostępnych tu atrakcji i możliwości relaksu. Jednak już 24 i 25 maja wspólnie zmienimy to miejsce w raj dla fanów porządnego wycisku, błota i sportowego szaleństwa. Zarówno warszawiacy, jak i śmiałkowie z całej Polski mogą posmakować rozrywki, jaką są biegi OCR, oraz sprawdzić swoją kondycję i hart ducha w wyjątkowym wyzwaniu – bez względu na poziom zaawansowania. Po skończonej zabawie uczestnicy mogą skorzystać z atrakcji Parku Suntago i zrelaksować się po gorącym, pełnym emocji dniu – mówi Agata Supeł, dyrektorka eventu.

REKLAMA

Każdy może podjąć się wyzwania

Runmageddon to wydarzenie otwarte dla wszystkich miłośników sportowych emocji i aktywności fizycznej, niezależnie od poziomu zaawansowania. Różnorodność formuł, dostępnych dystansów i liczby przeszkód sprawiają, że każdy może znaleźć trasę dostosowaną do swoich możliwości i oczekiwań oraz czerpać z tego doświadczenia pełnię zabawy. Co roku na trasach pojawiają się grupy przyjaciół, pary, rodziny z dziećmi oraz zespoły firmowe.– Dla osób początkujących stworzyliśmy formułę Intro – 3-kilometrową trasę z 15 przeszkodami. To świetna opcja dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z biegami OCR i chcą sprawdzić swoje możliwości. Osoby poszukujące większego wyzwania mogą zmierzyć się z formułą Rekrut – 6-kilometrową trasą, która przywita uczestników 30 przeszkodami na trasie, wymagającymi nie tylko kondycji, ale również determinacji. Największym wyzwaniem pozostaje klasyczna wersja Runmageddonu – 12 kilometrów i aż 50 przeszkód. Choć to wymagająca próba charakteru, jej ukończenie to krok w stronę prestiżowego tytułu Weterana Runmageddonu, dającego ogromną satysfakcję – mówi Agata Supeł, dyrektorka eventu.Na Runmageddonie nie zabraknie również atrakcji dla młodszych uczestników. Formuła Family pozwala rodzinom wspólnie przeżyć niezapomnianą przygodę na trasie o długości 2 kilometrów, wzbogaconej o 15 przeszkód. Dla dzieci w wieku 4-11 lat przygotowano Runmageddon Kids – 1-kilometrową trasę z 15 przeszkodami, które z pewnością zapewnią dzieciom wiele frajdy i aktywności na świeżym powietrzu. Z kolei młodzież w wieku 12-15 lat może sprawdzić się w formule Intro U-16, będącej odpowiednikiem formuły dla dorosłych. Bez względu na wiek i liczebność drużyny, Runmageddon to doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu na łonie natury.– Formuły Runmageddon Kids oraz Intro U-16 to świetna okazja, by najmłodsi fani sportowych emocji mogli spróbować swoich sił w wyjątkowej, aktywnej formie zabawy. Trasa pełna błota i przeszkód to nie tylko frajda, ale też sposób na budowanie pewności siebie i wspieranie zdrowej rywalizacji już od najmłodszych lat. Na każdego uczestnika czeka pakiet startowy, pamiątkowy medal oraz dodatkowe atrakcje przed i po biegu. Runmageddon Family to propozycja dla całych rodzin — wspólne pokonywanie przeszkód to świetna forma integracji, zacieśniania rodzinnych więzi oraz aktywnego spędzenia czasu razem. Cała trasa przypomina wielki plac zabaw, który zapewni dzieciom świetną przygodę i masę wspaniałych wspomnień. Niedziela z Runmageddonem może stać się nową, rodzinną tradycją – dodaje Agata Supeł, dyrektorka wydarzenia.

REKLAMA

mat. prasowy

Nowość – medale dla uczestników formuł Intro i Intro U-16

Po raz pierwszy uczestnicy formuł Intro i Intro U-16 po ukończeniu biegu będą mogli otrzymać wyjątkowy medal, zwieńczający ich wysiłek i charakter. Dotychczas wyróżnienie to przysługiwało wyłącznie osobom, które ukończyły dłuższe trasy, takie jak Rekrut, Nocny Rekrut, Runmageddon, Runmageddon Hardcore czy Runmageddon Ultra.– Jesteśmy dumni, że od tego roku także uczestnicy krótszych tras będą mogli cieszyć się medalem, który symbolizuje ich wysiłek i determinację. Liczymy na to, że zachęci to zarówno najmłodszych, jak i początkujących uczestników do kontynuowania przygody z Runmageddonem oraz biegami OCR i zdobywania kolejnych wyróżnień aż do tytułu Weterana – mówi Michał Iwan, Chief Marketing Officer.

REKLAMA

Nocny Rekrut – emocje i adrenalina po zmroku

Dla tych, którzy poszukują jeszcze większych wrażeń, przygotowano formułę Nocny Rekrut. To 6-kilometrowa trasa z 30 przeszkodami, które w nocnej scenerii dostarczą niezapomnianych emocji i jeszcze większą dawkę adrenaliny.– Nocny Rekrut to nie tylko sprawdzian kondycji, ale przede wszystkim test charakteru i siły woli. Trasa jest odzwierciedleniem klasycznego Rekruta, lecz nocna pora nadaje jej zupełnie nowego wymiaru. Każdy śmiałek wyposażony w czołówkę może stanąć na starcie i przeżyć niesamowitą przygodę pełną adrenaliny, która na długo pozostanie w pamięci – mówi Piotr Bałchanowski, prezes Runmageddonu.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Aby wszyscy uczestnicy mogli swobodnie cieszyć się aktywnością fizyczną i atmosferą imprezy, organizatorzy Runmageddonu zadbali o najwyższe standardy bezpieczeństwa na trasach i terenie wydarzenia. Dodatkowo miłośnicy biegów OCR mogą wziąć udział w specjalnych treningach, które pomogą w budowaniu kondycji oraz nauce bezpiecznego pokonywania przeszkód.– Nasze trasy są starannie zaplanowane, aby zagwarantować uczestnikom maksymalne bezpieczeństwo. Współpracujemy z lokalnymi władzami i dbamy o środowisko – po zakończeniu wydarzenia teren wraca do pierwotnego stanu. Pragniemy, aby Runmageddon był imprezą sportową, która pozostawia po sobie jedynie pozytywne wspomnienia – podkreśla Patrycja Hornig, dyrektor techniczny Runmageddonu.

REKLAMA

Aktywny weekend pełen emocji i nowości

Runmageddon w Suntago to świetna okazja do spędzenia aktywnego weekendu w Warszawie, pełnego adrenaliny i niezapomnianych przeżyć. Dzięki wsparciu partnerów uczestnicy oraz kibice mogą liczyć na dodatkowe atrakcje, które sprawią, że całe wydarzenie będzie pełne pozytywnej energii.Na wydarzeniu pojawi się również nowa przeszkoda, która przyniesie wiele zabawy zarówno początkującym Runmageddończykom, jak i doświadczonym fanom biegów OCR. Choć wydarzenie pojawi się w stolicy już po raz trzeci, uczestnicy warszawskiej edycji wydarzenia będą mieli szansę doświadczyć zupełnie nowych emocji i wrażeń.– Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym ludzie mogą przełamywać swoje bariery, ale także cieszyć się atmosferą rywalizacji i wspólnego wysiłku. Runmageddon to nie tylko bieg z przeszkodami – to doskonała okazja do integracji i celebrowania sportowych emocji. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości, do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu – mówi Piotr Bałchanowski, prezes Runmageddonu.Zapisy już wystartowały! Szczegóły wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie organizatora: www.runmageddon.pl.