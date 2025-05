Runmageddon Play to półkolonie dla dzieci w wieku 5–12 lat, które łączą sport i przygodę w niezapomnianym, wakacyjnym wydaniu. Ci, którym Runmageddon nie jest obcy, pewnie domyślają się, że twórcy największego biegu z przeszkodami w Polsce również dla najmłodszych musieli przygotować coś wyjątkowego.

Ale nawet jeśli wcześniej nie zdarzyło się wam czołgać w runmageddonowym błocie, możecie być pewni, że półkolonie Runmageddon Play to świetne miejsce dla waszego dziecka. Powodów jest co najmniej kilka.

1. Aktywność fizyczna zamiast ekranów W dobie cyfrowych rozrywek trudno o równowagę. Runmageddon oferuje dzieciom codzienne aktywności na świeżym powietrzu: autorski tor przeszkód, gry terenowe, survival, a nawet - wiadomo - błotne eskapady. To nie tylko świetna zabawa, ale też sposób na budowanie zdrowych nawyków ruchowych.

2. Rozwój emocjonalny i mentalny Runmageddon Play to nie są klasyczne półkolonie. Dzieci każdego dnia biorą udział w specjalnych warsztatach mentalnych przygotowanych przez psychologa sportu, podczas których nauczą się nazywać i rozumieć swoje emocje, radzić sobie ze stresem i pracować w zespole. To inwestycja w ich odporność psychiczną i pewność siebie.

3. Przygoda w dwóch wersjach Na półkoloniach program zmienia się co tydzień. „Młodzi Poszukiwacze Skarbu Runmageddon” i „Superbohaterzy Runmageddon vs. Siły Zła” to dwa pełne emocji scenariusze zajęć, które gwarantują różnorodność i świeżość doświadczeń.