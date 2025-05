Fot. materiały prasowe

Anker Innovations, producent robotów sprzątających eufy, zlecił badanie, w którym sprawdzono jak często Polacy zapraszają do siebie gości oraz jak przygotowują swoje domy na ich wizytę.1 Najchętniej urządzamy przyjęcia z okazji świąt, urodzin i imienin, oraz bez okazji. Robienie zakupów, odkurzanie i gotowanie to czynności, które wykonujemy najczęściej przed przyjęciem gości. W przygotowaniach doceniamy pomoc robotów sprzątających – aż 68% posiadaczy odkurzaczy autonomicznych wykorzystuje je regularnie w tego typu sytuacjach.

Od święta i bez okazji

Najczęstszą okazją do zorganizowania przyjęcia we własnym domu pozostają urodziny i imieniny, aż 84% badanych zaprosiło gości z tego powodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z okazji świąt zrobiło to 71%, a bez okazji 65% ankietowanych. Najmniej popularne są przyjęcia organizowane z powodu innych okoliczności, takich jak awans w pracy czy inne ważne wydarzenia, wskazało na nie 54% badanych w ostatnim roku.

Do organizowania imprez 2-3 razy w miesiącu przyznaje się 31% badanych, a 24% deklaruje, że robi to raz w miesiącu.

Przygotowania

Połowa z badanych zaczyna przygotowania do domówki na dzień przed terminem wydarzenia, 21% jest bardziej zapobiegliwa i poświęca na to dwa dni. Niecała ¼ ankietowanych podchodzi do zadań dość beztrosko i uważa, że wystarczy im na te czynności zaledwie kilka godzin.

Aby przygotować się na przyjęcie gości najczęściej robimy zakupy (na tę czynność wskazało 83% ankietowanych), odkurzamy (81%) oraz przygotowujemy posiłki, przekąski i napoje (80%)2. Na odkurzanie i zmywanie podłóg większość poświęca średnio ok. 30 min. przed i 30 min. po zakończeniu imprezy. Czas ten oszczędzają właściciele robotów odkurzających i mopujących, blisko 70% używa ich zawsze lub w większości przypadków tego typu.

Tego rodzaju urządzenia mogą również zmniejszyć poziom stresu przed imprezą, na taką możliwość wskazało 23% badanych nie posiadających robota sprzątającego.

eufy X10 Pro Omni i eufy Omni C20 – niezawodni kompani domówek

Wśród osób, które organizują u siebie przyjęcia posiadania robota sprzątającego deklaruje na dziś 40% badanych. Dla tych, którzy jeszcze nie mają takich urządzeń eufy ma dwie propozycje, które niewątpliwie ułatwią proces przygotowań.

eufy X10 Pro Omni to flagowy produkt, który łączy mocne zasysanie, funkcję rozplątywania włosów i wygodę automatycznego opróżniania z zaawansowanym mopowaniem i samooczyszczaniem dodatkowo wprowadzając nowe rozwiązania AI. Efektem jest wyjątkowo bezobsługowe doświadczenie sprzątania. Robot oferuje siłę ssącą na poziomie 8 000 Pa, co pozwala na łatwe usuwanie brudu, włosów, kurzu i proszku z podłóg i dywanów za jednym przejazdem. Zwykłe domowe zabrudzenia, takie jak sierść zwierząt, błoto, trawa, fusy z kawy czy mąka, nie stanowią problemu. Jest to robot 2w1 z ulepszonym systemem MopMaster 2.0.

Nowy system mopujący ma silniejszy silnik i wbudowany zbiornik na wodę, który stale nawilża pady mopujące dla lepszego efektu czyszczenia. Nowa stacja dokująca Omni zapewnia bezobsługowość: po zakończeniu pracy robot samodzielnie opróżnia pojemnik na kurz i wodę, myje pady mopujące i suszy je gorącym powietrzem o temperaturze 45°C, aby zapobiec rozwojowi bakterii i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Stacja automatycznie napełnia również wewnętrzny zbiornik robota czystą wodą, przygotowując go do kolejnego cyklu mopowania.

Robot odkurzający eufy Omni C20 oferuje w pełni zautomatyzowane sprzątanie dzięki takim funkcjom, jak automatyczne opróżnianie, mycie, suszenie i uzupełnianie wody. Stacja suszy mopa powietrzem o temperaturze pokojowej i ma przezroczyste zbiorniki na wodę, co pozwala łatwo monitorować poziom wody bez otwierania ich. Ten bezdotykowy system zapewnia łatwą konserwację. Wyposażony jest w mocny silnik o sile ssania 7000 Pa, obrotową szczotkę i szczotkę boczną, model C20 skutecznie usuwa brud, okruchy, sierść zwierząt domowych i inne zanieczyszczenia. Dzięki 180 obrotom na minutę i naciskowi 6 N model Omni C20 bez wysiłku usuwa nawet najtrudniejsze plamy. Dzięki podwójnym modułom zamiatania i mopowania umożliwia jednoczesne czyszczenie za pomocą aplikacji i maksymalizację wydajności. Konstrukcja o grubości 3,35 cala pozwala modelowi C20 dotrzeć do ciasnych przestrzeni pod biurkami i łóżkami, zapewniając dokładne czyszczenie w trudno dostępnych miejscach i ograniczając ręczne czyszczenie w niskich meblach.

