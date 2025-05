Dziwny gest Nawrockiego podczas debaty

Internauci, ale też politycy zaczęli spekulować, czy Nawrocki coś w niej miał, ukrywał reakcję czy może używał jakiegoś urządzenia. "Przepraszam – co właściwe wciągnął Karol Nawrocki?…" – zastanawiał się wiceszef MON Cezary Tomczyk. "Miało być bez gadżetów" – dodał do tego mec. Roman Giertych.

"Jest taka teoria, że jak ktoś się czegoś bardzo boi to zarzuca się to przeciwnikowi. Przecież wiecie co sugerowano przez ostatnie dni. Co to było?" – zapytał na X Sławimir Nitras.