"Tu jest gigantyczny potencjał dla Trzaskowskiego". O ten region powinien toczyć się zaciekły bój

Opolszczyzna to biała plama na mapach PKW. Tu zawsze jest najniższa frekwencja wyborcza w kraju i tak było też podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich 18 maja. Ale niemal w każdej gminie wygrał tu Rafał Trzaskowski. Szansa, by dotrzeć do możliwych wyborców, wydaje się więc ogromna. W środę na Opolszczyźnie pojawi się zresztą kandydat z KO. – Z myślą, żeby zawalczyć o wyższą frekwencję. Jest gigantyczny potencjał na wzrost poparcia dla Rafała Trzaskowskiego na całej ścianie zachodniej – mówi nam opolski poseł KO Witold Zembaczyński.