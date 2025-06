Wakacje na Malcie to idealna okazja do plażowania. Zwłaszcza że z jednej na drugą przejdziecie na piechotę Fot. MTA

Prezentację Malty, jako idealnego kierunku na wakacje zacznijmy od absolutnych podstaw. Dolecicie tam aż z ośmiu polskich lotnisk. Do wyboru będziecie mieli Ryanaira, Wizz Aira, albo LOT. Na miejscu każdy mówi po angielsku, a za wszystko zapłacicie w euro. To ułatwia rezerwację, ale i odkrywanie uroków tej niewielkiej wyspy. Bo choć rozmiarem porównywalna jest do Krakowa, to lista atrakcji na miejscu w zasadzie się nie kończy.

300 słonecznych dni w roku to idealna okazja na plażowanie lub zwiedzanie

Jeżeli mówimy o wyjeździe wakacyjnym, to nie możemy zapomnieć o plażowaniu. Jedną z najsłynniejszych plaż Malty jest oczywiście Ghadira Bay znana również jako Mellieha Bay. To największa piaszczysta plaża w tym kraju. Na piasku możecie się powylegiwać także na Ghajn Tuffieha niedaleko miejscowości Mgarr. Tu będzie znacznie spokojniej. A jeżeli marzycie o pełnej ciszy, wybierzcie najpiękniejszą piaszczystą plażę Gozo, czyli Ramla Bay.

Wakacje na Malcie bez Gozo się nie liczą. A pływanie kajakiem po krystalicznie czystych wodach okalających tamtejsze wyspy to czysta przyjemność Fot. MTA

Na Gozo o odnalezienie spokoju nie jest trudno. To wyspa dla miłośników spokojniejszego życia, ale i długich wędrówek, jazdy rowerem, czy pływania kajakiem. Jeżeli po tych aktywnościach nadal nie będziecie mieli ochoty spotykać się z innymi turystami, odpocznijcie np. na kamienistej plaży Xwejni Bay na Gozo. Korzystają z niej głównie Maltańczycy.

Tylko że na wakacjach nie samym plażowaniem człowiek żyje. Na Malcie na szczęście bez trudu połączycie chęć zwiedzania z chwilami spędzonymi nad brzegiem morza. Dowód? Po odwiedzeniu Pałacu Wielkiego Mistrza i konkatedry św. Jana, czy muzeum archeologicznego w Valletcie możecie wsiąść do autobusu, którym dostaniecie się do położonej po drugiej stronie zatoki Sliemy. Tam przespacerujecie się po malowniczym porcie, a odpoczniecie na kamienistej plaży Sliema Beach, albo pobliskiej Qui-Si-Sana Beach.

Valletta zachwyca o każdej porze dnia. Jednak wieczorem warto spojrzeć na jej panoramę z portu w Sliemie Fot. MTA

Historia, kultura i turystyka aktywna. Na Malcie nie da się nudzić

Planując odkrywanie wyspy, warto pamiętać o jej megalitycznych świątyniach. To jedne z najstarszych budowli świata. Jedną z nich jest Ħaġar Qim położone na południu wyspy. Stamtąd błyskawicznie przedostaniecie się także do słynnej Błękitnej Groty, gdzie z pokładu łodzi zobaczycie, jak kobaltowe morze rzeźbi kolejne jaskinie. W okolicy nie brakuje też szlaków trekkingowych poprowadzonych wzdłuż wysokich klifów.

Mdina to nie tylko pierwsza stolica Malty, ale i miasto duchów. Podobno nie jeden Maltańczyk po zmroku spotkał tam zbłąkane dusze, które nie zaznały spokoju Fot. MTA

Miejscem, którego nie można nie odwiedzić podczas urlopu na Malcie jest także Mdina, historycznie pierwsza stolica kraju. Z jej murów obronnych rozpościera się przepiękny widok na całą wyspę. Miejsce to urzekło nawet filmowców. To właśnie tam kręcono m.in. niektóre sceny do "Gry o Tron". Ciekawym z punktu turystyki filmowej miejscem jest także Wioska Popeye’a. Choć to głównie miejsce dla najmłodszych, to i starsi fani "żeglarza od szpinaku" mogą się tam dobrze bawić w towarzystwie dzieci. Jest tam także plaża i odkryty basen, gdybyście podczas zabawy postanowili się nieco ochłodzić.

Wioska Popey'a to opcja idealna dla rodzin z dziećmi, które szukają innej rozrywki niż klasyczne plażowanie, ale i zwiedzanie miast Fot. MTA

A skoro wróciliśmy na północ wyspy, to ciekawostką historyczną może być zlokalizowane tutaj Wieża Świętej Agaty, czyli tzw. Red Tower. To charakterystyczna budowla przypominająca mały zameczek. Została wzniesiona w połowie XVII wieku. Zakon Szpitalników wykorzystywał ją do celów militarnych.

Letnie festiwale na Malcie. Spędźcie wakacje w rytm jazzu

Wisienką na szczycie tego turystycznego tortu są oczywiście maltańskie festiwale, z których część wpisana jest na listę UNESCO.

Pierwszy z nich to aż pięć dni muzycznej uczty. Warto też pamiętać, że to jeden z najstarszych tego typu festiwali na wyspie. W tym roku artystów z całego świata będzie można posłuchać w dniach 7-12 lipca.

W tym roku nie zabraknie również słynnego Isle of MTV. Przez sześć dni (15-20 lipca) będziecie mogli uczestniczyć w licznych koncertach i balować do rana.

Nieco później, bo w dniach 24-27 lipca Maltą zawładną sztuki taneczne. W trakcie Dance Festival Malta to właśnie ruch i przeróżne techniki tańca stają się najważniejsze. Pod okiem mistrzów szkolą się wówczas uczniowie z całego świata. Festiwalowi towarzyszą oczywiście występy i pokazy, które odbywają się w różnych miejscach.

A co z sierpniem? Jeżeli już teraz tęsknicie za barwnością karnawału, to koniec wakacji spędźcie na Malcie. W dniach 22-24 sierpnia będzie miała miejsce Il-Karnival tas-Sajf, czyli nic innego jak letnia edycja karnawału, podczas którego na pewno nie zabraknie postaci w oszałamiających strojach.

Festa na Malcie to wydarzenie, które trzeba przeżyć podczas wakacji w tym kraju Fot. MTA

Przez całe wakacje w wielu miejscowościach na Malcie i Gozo organizowane są lokalne festy, które od zeszłego roku wpisane są na listę UNESCO. Festa to kolorowy festiwal i święto, organizowane ku czci patrona każdego miasta lub wioski. Obowiązkowymi elementami są parada uliczka, koncerty i pokazy fajerwerków. Jeśli chcecie zobaczyć, jak potrafi się bawić ten śródziemnomorski naród, to nie możecie przegapić takiego wydarzenia!

Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko rezerwować bilety i cieszyć się różnorodnością wakacji na Malcie. A kiedy gwar i tętniąca życiem główna wyspa was przytłoczą, zawsze możecie szukać ciszy i spokoju na Gozo. Bo tam to wy decydujecie, jak chcecie spędzać czas.