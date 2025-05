Tusk wyśmiał "kibolskie" przechwałki Kaczyńskiego

Podczas dalszej części konferencji prezes PiS przekonywał jeszcze, że jego brat Lech Kaczyński też chodził się bić. – Zostały wam ustawki. Powoływaliście się na Lecha Kaczyńskiego. On co prawda w młodszym wieku, ale w tego rodzaju ustawkach, czy bójkach, też często niebezpiecznych brał udział. I co? – powiedział dziennikarzom Kaczyński, dodając, że one też były niebezpieczne.