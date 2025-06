To tekst o dzieciach niechcianych, zaniedbanych. Niewidzianych przez dorosłych i system. Ich domem stał się szpital psychiatryczny, który mieści się w XVII-wiecznym pałacu w Zaborze. To w końcu opowieść o lekarzach, którzy robią wszystko, by pomagać tym, którym pomóc nie mogą.