Nie jestem fanką dużych, sportowych zegarków, które przy drobniejszym nadgarstku wyglądają topornie i pasują jedynie do sportowych stylizacji. Dlatego kiedy sięgnęłam po HUAWEI WATCH 5 w wersji z kopertą 42 mm, poczułam ulgę.

Smartwatch o futurystycznym designie...

Elegancki, minimalistyczny, z obudową wykonaną z tytanu lotniczego, szafirowym szkłem i ekranem o jasności aż 3000 nitów – HUAWEI WATCH 5 prezentuje się luksusowo, bez niepotrzebnego przepychu. Do tego można go łączyć zarówno z telefonem z iOS jak i Android.

Nosiłam go na co dzień, do biura i na wieczorne wyjścia. Za każdym razem wyglądał jak dopasowany dodatek – nie gadżet. Do wyboru mamy różne kolory i style wykończenia, więc łatwo znaleźć coś, co naprawdę pasuje do naszej estetyki.

...który zadba o Ciebie z przyszłości

Ale design to dopiero początek. HUAWEI WATCH 5 to zdecydowanie coś więcej niż smartwatch – na bieżąco monitoruje zdrowie i od razu daje znać, gdy coś jest nie tak. Testowałam go przez kilka dni. System TruSense analizuje dane ze wszystkich czujników (to aż 9 pomiarów na minutę) i od razu reaguje, w momencie kiedy mam zbyt wysoki poziom stresu albo zbyt wysokie tętno.

A jeśli chodzi o dbanie o siebie z przyszłości ciekawym dodatkiem jest boczny czujnik X-TAP, który pozwala na jeszcze dokładniejsze pomiary zdrowotne. Fajnie sprawdza się w momencie, kiedy chcemy uzyskać szczegółowe dane dotyczące tętna, poziomu stresu, EKG, sztywności tętnic, a nawet sprawności płuc. Bada aż 9 parametrów zdrowotnych w mniej niż minutę. To idealne rozwiązanie dla osób, które żyją intensywnie, ale nie chcą rezygnować z kontroli nad swoim samopoczuciem i zdrowiem.

Dosłownie jedno kliknięcie i wiem, jakie mam tętno, saturację, dodatkowo smartwatch wykonuje test wydolności układu oddechowego, oraz kontrolę układu sercowo-naczyniowego (w tym HRV). Z tym smartwatchem każdy dzień można zacząć od uważności i dbania o siebie na wysokim poziomie.

Mimo że bateria to ogromny atut (zegarek, przy naprawdę intensywnym użyciu i wykorzystywaniu jego wszystkich możliwości, działał u mnie nawet do 7 dni bez ładowania. Ten czas był możliwy dzięki trybowi oszczędzania baterii), to największym game changerem okazał się X-TAP. Ten boczny czujnik ułatwia szybkie sprawdzanie parametrów zdrowotnych w tym samym momencie i sprawia, że HUAWEI WATCH 5, znacząco wyróżnia się na tle innych zegarków.

Fajnym (i praktycznym) zaskoczeniem był też fakt, że zegarek ma mapy w czasie rzeczywistym na ekranie i umożliwia szybki dostęp do płatności oraz obsługę eSIM. A jeśli lubicie wodne aktywności, pokochacie funkcję osuszania po wyjściu z wody. Serio – kilka sekund i gotowe. Nie można pominąć również płatności NFC. To ogromna wygoda, bo nie muszę zastanawiać się, czy wzięłam ze sobą portfel – wszystko mam w smartwatchu.

Wędkarstwo wśród aktywności? Wreszcie ktoś o tym pomyślał!

Dla porównania drugą wersję zegarka testował mój znajomy – męska edycja HUAWEI WATCH 5 z większą kopertą. Jego pierwsza reakcja to ogromne zadowolenie i zaskoczenie, że zegarek nie wygląda typowo sportowo, masywnie i ciężko. To ważne, bo wiele modeli sportowych zegarków dla mężczyzn wygląda po prostu topornie. A tutaj taka sama sytuacja jak przy wersji damskiej – zegarek pasuje zarówno do sportowej bluzy, jak i eleganckiej koszuli.

Ale to nie wszystko – największe zdziwienie (w pozytywnym znaczeniu) przyszło przy przeglądaniu dostępnych trybów sportowych. Naszym oczom ukazało się wędkarstwo. Wreszcie zakwalifikowane jako jedna z aktywności sportowych! Nie tylko bieganie i siłownia, ale też dziesiątki innych aktywności, które faktycznie są dopasowane do różnych stylów życia.

To zegarek, który po prostu chce się nosić

Jeżeli chodzi o sprzęty technologiczne, jestem dosyć wybredna. Szczególnie jeżeli chodzi o smartwatche. Natomiast HUAWEI WATCH 5 udowodnił mi, że dobry smartwatch nie musi być kompromisem między wyglądem a funkcjonalnością.

Dla mnie, jako kobiety świadomej, ważne jest połączenie stylu, wygody i funkcjonalności w jednym. Taki jest właśnie HUAWEI WATCH 5. Dla mężczyzn to zdecydowanie elegancki, nowoczesny zegarek, który nie krzyczy „technologia”, ale robi robotę – skutecznie i stylowo, bez zbędnego przepychu.

