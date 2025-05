Premiera filmu "Na ratunek glebie"

– Gleba jest wyjątkowo ważna w produkcji roślinnej. Mamy tego świadomość, dlatego ponad dwa lata temu uruchomiliśmy projekt pH 7.0, poświęcony właśnie glebie. To był nasz pierwszy krok w kierunku zwiększenia świadomości na temat gleby, zakwaszenia oraz spraw z tym związanych – opisuje Michał Wojciak, Dyrektor Sprzedaży Segmentu Rolnego Nordkalk.

– Wiedząc, że jest to kwestia kluczowa w uprawie roślin, postanowiliśmy zacząć od podstaw, wyjaśniając najważniejsze pojęcia, zwracając uwagę na dobre praktyki oraz podpowiadając, jak w tym wszystkim się odnaleźć. Decydując się na realizację filmu "Na ratunek glebie" stawiamy drugi krok, wykraczający znacznie poza wspomniane podstawy. Ten film to również w dużo większym stopniu swoiste wezwanie do działania – tłumaczy.