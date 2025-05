– 19 tygodni temu zarządziłem wybory Prezydenta Rzeczpospolitej. Pojutrze, już po raz 8. w wolnej Polsce, wybierzecie najwyższego przedstawiciela naszego kraju. Gwaranta ciągłości władzy państwowej. Zwierzchnika naszych sił zbrojnych. Powiem to wprost: my, politycy, zamęczyliśmy was tą kampanią – powiedział w orędziu marszałek Sejmu Szymon Hołownia.