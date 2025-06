Sprytny plan szefa NATO

Tymczasem Rutte podbił stawkę już drugi raz. Niedawno bowiem napisał list do członków NATO, wzywając ich do osiągnięcia w ciągu siedmiu lat poziomu 3,5 proc. PKB na inwestycje typowo militarne, a 1,5 proc. – na wydatki powiązane: infrastrukturę czy cyberbezpieczeństwo. Teraz, miesiąc przed haskim szczytem, połączył te liczby w efektownie brzmiące pięć procent.

Po pierwsze to odpowiedź na presję Donalda Trumpa, który od lat mówi Europie, że powinna zwiększyć wydatki na obronę. Jego zdaniem Rutte chce zbudować konsensus i pokazać Amerykanom, że Europejczycy to odpowiedzialni sojusznicy, gotowi dotrzymać zobowiązań. A przy okazji ich udobruchać, bo transatlantyckie stosunki są obecnie "bardzo delikatne".

Haga: Szansa na porozumienie

– Rozbicie tych 5 proc. PKB na 3,5 proc. na wydatki stricte obronne, wojskowe i 1,5 proc. na tak zwane "wydatki na bezpieczeństwo" to bardzo sprytny pomysł – tłumaczy. Wskazuje, że 3,5 proc. PKB to próg, którego uzgodnienia na szczycie w Hadze oczekują właściwie wszyscy, bo mają świadomość, że dotychczasowe 2 proc. to za mało.

– Zaś na poczet drugiego koszyka, 1,5 proc., sojusznicy będą mogli zaliczyć inwestycje, których i tak już dokonują: w infrastrukturę podwójnego przeznaczenia, w cyberbezpieczeństwo, ochronę granic. To pozwoli na zadeklarowanie wydatków na poziomie 5 proc. bez konieczności mobilizowania aż tak wielkich sum nowych pieniędzy, co może zwiększyć szanse na konsensus w Hadze – tłumaczy.

W którą stronę pójdzie Sojusz?

– Myślę, że ten szczyt będzie dotyczył Ukrainy mniej niż kilka poprzednich – mówi DW Rachel Rizzo, ekspertka ds. bezpieczeństwa europejskiego z think-tanku Atlantic Council. Jej zdaniem Europejczycy położą na stole to, co już zrobili i robią w zakresie zbiorowej obrony, kolektywnego bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, po czym powiedzą Amerykanom: "oto dlaczego powinniście być zaangażowani w ten Sojusz".

– Przez całą historię USA niemal każda administracja ważyła strategie Pacyfiku i Europy, ale nigdy nie zrobiła decydującego przechyłu w którąś ze stron. USA działały i działają na obu kierunkach. I prawdziwa strategia Europy jest chyba taka: utrzymać NATO nietknięte tak długo, jak się da i wydobyć od Amerykanów dokładniejszy obraz długofalowej strategii zmiany: ile wojsk zostawią w Europie i co z obroną przeciwlotniczą i bronią nuklearną – mówi ekspert Friends of Europe.

Co, jeśli wizje Europy i USA na szczycie będą rozbieżne?

Czy Europejczycy zdali sobie sprawę, że czasy się zmieniły? Zdaniem Rizzo – tak, bo zaczynają zdawać sobie sprawę, że jeśli wartości lub wzajemne interesy USA i Europy w pewnym momencie się rozejdą, to może dojść do sytuacji, w której Europa będzie musiała bronić się z niewielką pomocą Ameryki lub bez niej.

– I nie sądzę, że to ma swoje korzenie w polityce Donalda Trumpa, raczej w szerszych globalnych zmianach – kwituje ekspertka Atlantic Council. Jak przypomina, w pierwszej kadencji Trumpa reakcja Europy brzmiała: "musimy wydawać więcej, aby mu się nie narazić", natomiast teraz: "musimy wydawać więcej, bo musimy budować nasze własne zdolności [obronne]". Dodaje, że najlepszy czas na to był dziesięć lat temu, ale drugi taki moment jest dziś.

Jamie Shea przewiduje, że sojuszników czeka wiele pracy nad zdefiniowaniem, jakie wydatki trafią do "koszyka 3,5 proc.", a jakie do 1,5 proc. Jak jednak Amerykanie zareagują na europejskie plany kupowania broni w Europie, a nie w USA?

Rachel Rizzo uważa, że amerykańskie firmy zbrojeniowe nie muszą się tym martwić, ponieważ nabywców znajdą, a Europejczycy muszą sami zdecydować, co i gdzie kupować, a co wyprodukować sami, zaś naciski z USA, by "kupować amerykańskie" byłyby mówieniem Europie, co ma robić; jak przez ostatnie 30 lat.