Przemysł, budownictwo i transport to trzy branże , w których najbardziej brakuje ludzi. Praca fizyczna jednak nie jest dla każdego. W jaki inny zawód więc celować, by nie mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia? Najlepiej coś związanego z finansami. Poszukiwani są tam przede wszystkim specjaliści ds. rachunkowości, księgowi oraz analitycy finansowi.

Tysiące ofert pracy dla księgowych. Branża finansowa zwiększa zatrudnienie

Pomimo spadków ofert pracy dla pracowników fizycznych, to i tak właśnie w tej branży jest ich najwięcej (ok. 23 tysiące). Sporym zaskoczeniem dla wielu osób może być jednak drugie miejsce pod względem ogłoszeń. To właśnie branża finansowa, w której jest ok. 3 tysiące ofert. W poniższej tabelce są też wypisane konkretne specjalizacje.

Zarobki w branży księgowej i finansowej. Co trzeba umieć, by mieć 5-cyfrową pensję?

Umiejętność analitycznego myślenia Umiejętność pracy z systemami ERP (Enterprise Resource Planning - planowanie zasobó przedsiębiorstwa) Sprawne poruszanie się w środowisku Excela Umiejętność korzystania z narzędzi analitycznych Umiejętność korzystania z automatyzacji i sztucznej inteligencji Kompetencje miękkie tj. samodzielność, skrupulatność, zdolność do pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym

Wspomniany portal przywołuje "Raport Wynagrodzeń 2025". Dowiadujemy się z niego, że główni księgowi mogą zarabiać nawet do 35 tysięcy złotych miesięcznie (mediana to 24–32 tys. zł), a dyrektorzy finansowi do 70 tysięcy złotych (mediana 34–55 tys. zł). Analitycy finansowi i księgowi/specjaliści ds. rachunkowość również mogą liczyć na dobre zarobki, bo górne stawki to odpowiednio 11 tys. i 9,5 tys. zł (mediany to 10 tys. zł i 8,5 tys. zł).