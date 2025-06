– Musimy omówić sytuację związaną z tym, co wydarzyło się wczoraj. Słyszę różne głosy, propozycję. Ja na to spotkanie jadę z jasną agendą. Uważam, że powinniśmy renegocjować umowę koalicyjną. Powinniśmy jak najszybciej wyciągnąć w niej wnioski. Nie mówię o stołkach. Mówię, żeby na nowo w jasny zakomunikowali Polkom i Polakom, co chcemy dowieźć – mówił w poniedziałek podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia

– Zmiana, która czeka naszą koalicję, to także zmiana w komunikacji tego, co robimy. Nie można tego dłużej ukrywać, że koalicja nie może być zakładnikiem Twittera naszego szefa rządu. Dziś musimy mieć w jasny sposób postawioną politykę komunikacyjną, która pozwoli nam opowiadać o tym, co zostało zrobione – wskazał marszałek Sejmu. Jak przykład wskazał to, że Polacy od polityków w terenie dowiadywali się na przykład, że CPK będzie budowane.