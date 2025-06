Kiedy głosowanie nad wotum zaufania?

– Zwróciłem się do liderów koalicji 15 października w czasie naszego wczorajszego spotkania, z kwestią wotum zaufania dla rządu. Marszałek Hołownia zaproponował, aby głosowanie, ten punkt, odbył się w środę 11 czerwca, czyli za tydzień. Podano wpierw, że to będzie wtorek, ale okazuje się, że sala sejmowa we wtorek jest zajęta – mówił dalej Tusk, ujawniając nowy termin głosowania nad poparciem jego rządu.