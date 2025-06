Foto mat. prasowe

Współczesne życie to coraz mniej miejsca – dosłownie i w przenośni. Mieszkania w miastach są niewielkie, kuchnie często ograniczają się do aneksów, a blaty zajmują sprzęty, pojemniki i… chaos. Jednocześnie każdy z nas chce żyć zdrowo, wygodnie i estetycznie. Jak więc to wszystko pogodzić?

Odpowiedź jest prosta: minimalizm i sprytne rozwiązania ukryte przed wzrokiem. Za dużo rzeczy nas męczy. Czas na ukrytą funkcjonalność

Nadmiar przedmiotów nie tylko zagraca przestrzeń, ale też obciąża psychicznie. Przebodźcowuje nasz mózg, utrudnia skupienie, wprowadza chaos do codziennych rytuałów. Dlatego coraz więcej osób świadomie wybiera urządzanie wnętrz w duchu "less is more" – mniej rzeczy, ale lepszych. Mniej widocznych, ale bardziej praktycznych.

W kuchni to oznacza jedno: funkcjonalność, która nie zajmuje miejsca.

Fot. materiały prasowe

Czysta woda bez dzbanków i plastikowych butelek? Tak – to możliwe

Wyobraź sobie, że nie musisz już pamiętać o filtrze do dzbanka, kupować zgrzewek wody, ani szukać miejsca na kolejne urządzenie na blacie. Rozwiązaniem są kuchenne systemy filtracji wody, takie jak Aquaphor Eco PRO czy Morion – montowane pod zlewem lub... tam, gdzie Ci wygodnie.

Tak – filtr nie musi znajdować się bezpośrednio pod zlewem. Może być przymocowany do ścianki szafki, ukryty w sąsiednim pomieszczeniu, a połączenie z baterią realizowane jest za pomocą cienkiej rurki poprowadzonej przez ścianę. Wszystko po to, by nie zabierać cennej przestrzeni roboczej.

Rozmiar ma znaczenie – nie tylko w butelkach

Hasło, które towarzyszy obecnie marce Aquaphor w kampanii dotyczącej butelek filtrujących, idealnie wpisuje się również w trend miniaturyzacji i ergonomii systemów kuchennych.

– Najnowsza kampania marki Aquaphor z konkursem ogólnopolskim została opatrzona dość kontrowersyjnym hasłem „Rozmiar ma znaczenie” Tak naprawdę hasło to pokazuje, jak bardzo dobór odpowiedniego rozmiaru wpływa na codzienny komfort – mówi Marzena Lewandowska, dyrektor marketingu Aquaphor Poland. – Dla jednych idealna będzie mała butelka do torebki, dla innych duży model na rower czy wędrówki górskie. Podobnie z filtrami kuchennymi – im mniejsze, bardziej kompaktowe i dyskretne, tym lepiej wpasowują się w dzisiejsze realia mieszkań. Filtr musi być skuteczny, ale nie może przeszkadzać. Nasze filtry poleca m.in. ekspert od znajdowania przestrzeni nawet tam, gdzie jest jej bardzo niewiele - szef ekipy budowlanej Pan Wiesław Nowobilski, który stosuje nasze kompaktowe systemy kuchenne i zmiękczacze do wody w swoich realizacjach.

Systemy kuchenne Aquaphor to odpowiedź na te potrzeby. Ich działanie opiera się na zaawansowanej filtracji, w tym w niektórych modelach - na odwróconej osmozie, dzięki której woda z kranu jest nie tylko czysta, ale pozbawiona metali ciężkich, chloru, mikroplastików, bakterii, wirusów i innych zanieczyszczeń.

Fot. materiały prasowe

Co wyróżnia kuchenne filtry Aquaphor?

Kompaktowość – zmieszczą się w każdej szafce lub poza nią. Skuteczność – eliminują 99,9% zanieczyszczeń. Estetyka – na blacie widzisz tylko subtelną baterię. Wielowariantowość – modele do różnych potrzeb Zero plastiku – eliminujesz butelki PET z domu i z planety.

Filtry z przyszłości. Dla teraźniejszych mieszkań