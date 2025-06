– Przyszedł i pracuje pełną parą. Na jego decyzje czekały różne sprawy. Niezależnie od wyniku wyborów wiadomo było, że wróci do swojej pracy – powiedziała we wtorek w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka warszawskiego magistratu Monika Beuth.

Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie

"Dziękuję, że uwierzyliście we mnie i oddaliście na mnie głos w niedzielę. I przepraszam, że nie udało mi się przekonać do mojej wizji Polski większości obywateli. Przepraszam, że nie zwyciężyliśmy wspólnie" – dodał.

We wtorek w sprawie głos zabrała też szefowa jego sztabu. "Przepraszam. Mieliśmy świetnego kandydata, uczciwego i dobrego człowieka, a nie dowieźliśmy. Dziękuję, bo mieliśmy od Was ogromne wsparcie. Jesteście wspaniałym teamem. Bądźcie z Rafałem Trzaskowskim, on zrobił wszystko, co mógł. Ja jeszcze raz przepraszam" – napisała Wioletta Paprocka.