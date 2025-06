Ta wizja przyszłości jest ponura. „Kto lub co może jeszcze uratować pokój?” – pytają w „Raporcie o pokoju 2025” czołowi niemieccy naukowcy zajmujący się badaniami nad pokojem i konfliktami. Wojny w Ukrainie, Gazie i Sudanie, ponad 122 miliony uchodźców, liczne brutalne konflikty na całym świecie : od 1987 roku naukowcy z czterech instytutów badawczych co roku analizują konflikty międzynarodowe i opracowują zalecenia dla podejmujących decyzje. Jednak „Raport o pokoju” rzadko był tak pesymistyczny, jak ten najnowszy, który przedstawiono w poniedziałek (02.06.2025) w Berlinie.

Ostra krytyka pod adresem Donalda Trumpa

Czy NATO jest martwe?

Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla Niemiec i Europy. – Mamy problem z tym, że obecnie bez NATO nic nie można zdziałać i dlatego nikt tak naprawdę nie chce rozmawiać o końcu NATO, chociaż podstawa, jaką są wspólne wartości, już dawno zniknęła – mówi Daase, który nie zaprzecza, odpowiadając na pytanie, czy NATO jest martwe. Jego zdaniem trwa praca nad „przezwyciężeniem NATO", co oznacza współpracę w ramach Sojuszu tak długo, jak będzie to możliwe i jednoczesne wzmacnianie europejskich zdolności.

Europejczycy muszą trzymać się razem

Raport zaleca, aby niemiecki rząd działał według „przejrzystego planu stopniowej rozbudowy i integracji europejskich struktur obronnych”. Jednak Unia Europejska jest obecnie wciąż daleka od osiągnięcia tego celu. – To, co obecnie obserwujemy w UE, nie jest wzmocnieniem europejskich zdolności obronnych w politycznych ramach Unii Europejskiej, ale raczej wzmocnieniem krajowych zdolności obronnych państw członkowskich UE – mówi Ursula Schroeder z Instytutu Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa na Uniwersytecie w Hamburgu (IFSH).

Krytyka dostaw broni do Izraela

W swoim raporcie badacze wyrażają szczególne zaniepokojenie globalną erozją prawa międzynarodowego. Można zaobserwować rosnącą „dehumanizację działań wojennych”, gdzie m.in. mocno lekceważona jest ochrona ludności cywilnej, szpitale i szkoły stają się bezpośrednimi celami ataków wojskowych, a pomoc humanitarna jest uniemożliwiana lub instrumentalizowana do celów politycznych. Widać to szczególnie drastycznie w czasie rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie i wojny Izraela z Hamasem .

Od października 2023 r. do maja 2025 r. zezwolono na eksport broni z Niemiec o wartości prawie pół miliarda euro, o czym poinformował niemiecki rząd w odpowiedzi na interpelację klubu parlamentarnego Lewicy w Bundestagu. Dostawy obejmowały broń palną, amunicję, części do broni, specjalny sprzęt dla wojska i marynarki wojennej, sprzęt elektroniczny i specjalne pojazdy opancerzone.

Prawo międzynarodowe ponad racją stanu

Raport wzywa niemiecki rząd do przestrzegania międzynarodowej jurysdykcji. Badacze nawiązują do wypowiedzi lidera CDU Friedricha Merza z czasu, zanim został on kanclerzem Niemiec. Po zwycięstwie w wyborach Merz ogłosił, że chce zaprosić izraelskiego premiera Beniamina Netanjahu do Niemiec, mimo że był on przedmiotem nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny.