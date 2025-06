Kontenery z bronią tuż przy wschodniej granicy

Sprawę w Sejmie skomentował także rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. – Jako rzecznik MSWiA potwierdzam informację. Funkcjonariusze ABW ustalili, że jest tam (w Laszkach-red.) składowana broń, w hangarze na lotnisku niedaleko Przemyśla – powiedział, co cytuje portal Interia. Jak dodał, broń należała do prywatnej firmy, która posiadała specjalną koncesję.

– Prokuratura Okręgowa w Przemyślu w ubiegłym tygodniu wydała odpowiednie postanowienie, na którego podstawie funkcjonariusze CBŚ weszli do tego hangaru i zabezpieczyli broń – poinformował. – Magazyn nie był dozorowany, co jest skandalem – wskazał rzecznik MSWiA. Jak przypomniał, "tego typu broń powinna być odpowiednio przechowywana". Przekazał również, że jest to "roń typu wyrzutnie".