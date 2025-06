"Zanim zacznie się pouczać innych, warto zrobić rachunek sumienia. Zwłaszcza gdy samemu nie przekroczyło się granicy 5 proc." – napisał europoseł KO Borys Budka. To oczywiste nawiązanie do nieprzesadnie wysokiego wyniku Szymona Hołowni. Udział w wyborach prezydenckich zakończył na pierwszej turze, osiągając 4,99 proc. poparcia.

Politycy koalicji kłócą się po nocach

"Rachunek sumienia robi się najpierw sobie. Potem warto refleksyjnie zastanowić się: co by było bez tych 5 proc. Dobrej nocy" – odparł mu poseł Paweł Śliz z Polski 2050.

"Zamieniliście się w zwykłych szantażystów. Jest czterech stabilnych i odpowiedzialnych koalicjantów i schyłkowa partia, która szantażuje cały rząd, myśląc, że dzięki temu nie zniknie. To, co pan pisze to szantaż i to publiczny. To wasza ostatnia kadencja / na szczęście" – napisała posłanka KO.

Mucha nie patyczkuje się z elitami PO

Przypomnijmy, że bardzo silny sygnał do rozliczeń w KO dała Joanna Mucha. Pod adres ugrupowania skierowała bardzo silną krytykę . Jej zdaniem partia zrezygnowała z analiz strategicznych, bo uwierzyła we własną "samozajebistość" i przestała dostrzegać potrzebę głębszego planowania.

"Platforma wzięła do sztabu tych, co zawsze. Ludzi, którzy PRZEGRALI WSZYSTKIE KAMPANIE, które robili, również tę w 2023 roku. W 2023 roku Platforma PRZEGRAŁA z PiSem. Platforma ostatni raz wygrała duże wybory w 2011 roku. To półtorej dekady. Od tego czasu Platforma robi cały czas to samo i tak samo i oczekuje innego rezultatu. I robi to samo i tak samo przy ogromnym aplauzie mainstreamowych mediów. Może warto to przemyśleć?" – zastanawiała się polityczka.