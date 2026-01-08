Fot. natemat.pl

Egzamin na prawo jazdy od lat pozostaje jednym z najbardziej stresujących momentów w życiu kierowców. Nawet ci, którym wydaje się, że opanowali już całą bazę ponad 2000 pytań dla kategorii B, czasem oblewają, gdy w grę wchodzi stres.

Mariusz Sztal – egzaminator WORD, instruktor nauki jazdy i współzałożyciel OSK Intro HL – zdradza nam, na czym kandydaci na kierowców najczęściej tracą szansę na pozytywny wynik oraz jakie kroki podjąć, aby zapewnić sobie szybkie przejście przez „teorię”.

Ekspert zwraca uwagę na elementy, które są regularnie bagatelizowane przez kursantów, a które w praktyce decydują o wyniku egzaminu. Materiał powstał we współpracy z IntroHL – nauką jazdy u egzaminatorów, czyli szkołą, która koncentruje się na praktycznym przygotowaniu kursantów dokładnie pod realia egzaminu państwowego.

