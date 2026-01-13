Fot. Pexels.com

Chociaż konkurencja w postaci AMD Radeon przez cały czas wypuszcza nowe rozwiązania, dla wielu graczy to karty sygnowane NVIDIA GeForce stanowią najlepszy wybór. Marka sprawdzonego producenta w połączeniu z brakiem problemów z uruchamianiem gier, aktualizacjami sterowników oraz dużą wydajnością sprawiają, że kupując produkty z rodziny GeForce, można na długi czas cieszyć się płynnym działaniem nowych tytułów.

Wraz z premierą układów RTX 5050 część osób zaczęła się jednak zastanawiać, czy w przypadku ich konfiguracji zmiana na nowszy model rzeczywiście ma sens. Postanowiliśmy to sprawdzić na przykładzie karty MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC. W naszym poradniku prezentujemy również polecane modele kart z serii RTX 5050, które spełnią oczekiwania graczy.

Przesiadka z RTX 3050 na RTX 5050

Sklep z komputerami i podzespołami www.sferis.pl oferuje duży wybór kart graficznych dostosowanych do potrzeb klientów dysponujących zróżnicowanym budżetem. Dzięki temu każdy może łatwo zamówić jedną z budżetowych kart graficznych lub dopłacić do nowoczesnego modelu przeznaczonego do najbardziej wymagających zastosowań. W ofercie dostępne są również karty ze średniej półki, takie jak wspomniany model MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC.

W przypadku tego modelu upgrade sprzętu do GeForce RTX 5050 oznacza liczne usprawnienia. Najważniejsze z nich to przejście z architektury Ampere na Blackwell, dzięki czemu nowe karty zużywają mniej prądu, a jednocześnie obsługują większą liczbę rdzeni CUDA. Tym samym przejście na RTX 5050 można polecić nawet tym osobom, które nie oczekują wyłącznie zwiększonej wydajności, ale chcą wyeliminować problemy z dotychczasową kartą.

Komu można polecić nowe karty RTX 5050?

Nowe modele kart, czego przykładem są m.in. MSI RTX 5050 8G VENTUS 2X OC oraz ASUS DUAL RTX 5050 8GB OC mają przede wszystkim o 2 GB pamięci VRAM więcej, co w praktyce przekłada się na zauważalną różnicę. Nowe karty graficzne z 8 GB lepiej radzą sobie z nowoczesnymi grami. Nowe modele RTX-ów pozwolą grać z teksturami ustawionymi na High, a większą wydajność odczują również osoby korzystające na co dzień z rozwiązań od NVIDIA.

Zakup nowej karty ma również sens, jeżeli ktoś chce złożyć w miarę energooszczędny komputer, co eliminuje możliwość zastosowania bardziej wydajnych kart.

Porównanie popularnych modeli kart graficznych

Szczegółowe informacje na temat wszystkich kart graficznych dostępnych w Sferis można sprawdzić na stronach poszczególnych produktów. W przypadku modelu MSI RTX 5050 8G VENTUS 2X OC można zrezygnować z konieczności modernizowania układu chłodzenia, a karta będzie bezproblemowo działała przez długi czas. Zdaniem niektórych użytkowników model ASUS DUAL RTX 5050 8GB OC ma lepsze wentylatory.

