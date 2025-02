URBAN CARD Wrocław

Karta miejska, kartą bankową

Karta Miejska to już nie tylko bilet - mówi mi dyrektor Centrum Usług Teleinformatycznych we Wrocławiu Dariusz Jędryczek - Powstała karta hybrydowa, która jest nośnikiem usług miejskich. Poza tym pomaga turystom, służy jako karta bankowa, biblioteczna, a do tego każdy wrocławski zakład pracy może we współpracy z nami rozbudować jej funkcje o kartę rejestracji czasu pracy - dodaje.

Urząd ma obowiązek do Ciebie oddzwonić

Wrocław wyprzedza miejską konkurencję, również dzięki swoim siedmiu siódemkom Dzwoniąc pod siedem siódemek (71) 777 77 77 połączymy się z jedną z 15 dyżurujących osób, która odpowie na nasze pytania lub skieruje do kompetentnej osoby. W miejskim call center pracują osoby specjalnie przeszkolone, które przez ostatnie dwa miesiące w ramach testów odbierały już połączenia przekierowane z wielu urzędowych numerów.W przypadkach wymagających dodatkowej konsultacji do dyspozycji pracowników centrum jest 103 ekspertów tzw. drugiej linii. To oni udzielą niezbędnego wsparcia i w razie potrzeby skontaktują się z mieszkańcem, aby udzielić mu zwrotnej i pełnej informacji o interesującej go sprawie. - pisze wroclaw.pl

Przeczytaliście to co ja? "Urząd oddzwoni" !!! Sam !!! Więcej! Gdy zadzwonimy do tego zjawiskowego call center po 16:00, możemy nagrać się na pocztę głosową. Po chwili zostanie przesłana na telefon konsultanta, który musi osobiście odpowiedzieć... petentowi? Nie. Zupełnie poważnie można tym razem napisać: klientowi miasta.

Jak w Singapurze

Mieszkańcy Wrocławia otrzymali właśnie dostęp do usługi, która z powodzeniem stosowana jest już w Nowym Jorku, Singapurze czy Londynie. Firma Outbox wdrożyła w Urzędzie Miejskim Wrocławia Platformę Usług dla Obywateli opartą na rozwiązaniach Microsoft Dynamics CRM. Jednym z narzędzi oferowanych przez Platformę jest właśnie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Ciekawe, że nawet Microsoft dostrzegł potencjał w miastach jako potencjalnych partnerach i klientach. Ruszył z inicjatywą City Next będącą kombinacją rozwiązań, aplikacji i oprogramowania dedykowanych mieszkańcom, aby stworzyć zdrowsze, bardziej ekologiczne, bezpieczne i komfortowe miejsca do życia.



Inicjatywa City Next Wrocław



Dziś miasta stanowią ponad 50 procent ludności świata i wytwarzają 80 procent globalnego produktu krajowego brutto (PKB). W tym samym czasie, napotykają silną potrzebę modernizacji starzejącej się infrastruktury i świadczenia coraz większej liczby usług na rzecz obywateli jednocześnie stojąc przed koniecznością ciągłych oszczędności - tak inicjatywę tłumaczy Tomasz Dorf, dyrektor sprzedaży do sektora publicznego w polskim oddziale Microsoft.

Nieoficjalnie

Jak udało mi się nieoficjalnie dowiedzieć, jeszcze w tym roku Wrocławską Kartę Miejską wesprze aplikacja na smartphone, która będzie funkcjonować równolegle z obecnym rozwiązaniem. Obecnie trwają rozmowy z największymi operatorami telefonii komórkowej.

Grzegorz Grzybek