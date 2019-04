Dramat wokalisty Bayer Full. Będzie musiał zmienić wyznanie z powodu słów o homoseksualistach?

Zrzut ekranu Sławomir Świerzyński w programie „Skandaliści” Agnieszki Gozdyry/Flaga LGBT autor Tony webster • Polsat News / Flickr.con

dużym pechu może mówić Sławomir Świerzyński, wokalista zespołu disco-polo Bayer Full.Chciał się podlizać Kościołowi Katolickiemu i partii rządzącej, a zupełnie przypadkiem skradł serca gejów i lesbijek, stając się ikoną LGBT+.Świerzyński znany ze swoich konserwatywnych, wręcz chłopskich poglądów, sporą część swojego istnienia poświęcił na zgłębianie tajników wiary Kościoła Katolickiego i życia rodzinnego.Co jakiś czas w życiu wokalisty odżywa temat gejów. Pan Świerzyński sam do tematu lubi wracać i robi to regularnie.Autor przebojów „Majteczki w kropeczki” i „Blondyneczka”, po 25 latach zakończył swoją karierę w PSL, z partią rozstając się w niezgodzie.Wygląda na to, że PSL i Świerzyńskiego poróżnił nie kto inny, jak geje.Emerytowany polityk rozgląda się teraz za nowym ugrupowaniem, czekając, aż zostanie przez któreś z miłością przytulony. Wszyscy oczywiście wiemy, że nie będzie to PiS.Wokaliście potrzebne będą głosy.Kombinował, kombinował i wykombinował, że pomogą mu w tym geje właśnie. Kilka dni temu media obiegła informowacja o tym, iż w jednym z programów emitowanych w Telewizji Narodowej, pan Sławomir powiedział: „homoseksualizm nie różni się niczym od pedofilii.”Swoimi słowami w osłupienie wprawił nawet samą prowadzącą program.Wokalista Bayer Full doświadczenie w robieniu szumu wokół własnej osoby ma, w końcu zrobił wielką karierę w Azji. Tak wielką, że do dziś nie wiadomo, kto kupił tych 67 milionów chińskich płyt. Poszedł więc za ciosem i w sobotnim programie Agnieszki Gozdyry „Skandaliści” w Polsat News, do swojej zaskakującej tezy o homoseksualistach i pedofilii, dodał jeszcze deklarację o tym, iż jest katolikiem przywiązanym do tradycyjnych wartości.I tutaj cały plan zrobienia dobrze partii i kościołowi diabli wzięli. Mógł się pan Sławomir nie przyznawać.Przed telewizorami eksplodowała tęczowa radość. Świętowali geje, lesbijki, biseksualiści i osoby transseksualne.Otóż ku zaskoczeniu wszystkich, niespodziewanie na słowa Świerzyńskiego zareagował Kościół, a dokładnie Katechizm Kościoła Katolickiego we własnej, świętej postaci, który przypomniał Świerzyńskiemu punkt 2358 KK:„....Osoby homoseksualne powinno się traktować z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i - jeśli są chrześcijanami - do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji".I w ten oto sposób kariera polityczna Sławomira Świerzyńskiego stanęła pod dużym znakiem zapytania, gdyż jego zaskakujące słowa o braku różnicy między homoseksualizmem, a pedofilią, można interpretować, jako informację o tym, iż Kościół Katolicki wspiera pedofilię i nawet w tak ważnej księdze, jak Katechizm, w punkcie 2358, Kościół apeluje do wiernych, aby pedofilów nie dyskryminować.Co na to prezes Kaczyński i Rzecznik Episkopatu Polski? Jeszcze nie wiadomo. Pewnie burza mózgów, wszak gwiazdor Bayer Full postawił całą prawicę w niekomfortowej sytuacji.No, bo skoro homoseksualizm i pedofilia to to samo, to trzeba będzie drukować nowe katechizmy, z zupełnie nowymi zasadami postępowania w tym jakże delikatnym temacie, albo...nie przyznawać się do Świerzyńskiego.Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, że Świerzyński treści Katechizmu Kościoła do którego należy nie znał.Czy w takim razie zmieni wyznanie w związku z tak dużym konfliktem z punktem 2358 Katechizmu?Jest jeszcze jedna dosyć istotna rzecz, która dzieli Świerzyńskiego od Chrześcijaństwa i to o całe 60 cm.Pan Sławomir oznajmił w telewizji i to z uśmiechem na twarzy, że brzydzi się mężczyznami i żadnemu nie pozwala zbliżyć się co siebie bliżej, niż 60 cm. Nie wiem, czym mierzy, ale moim zdaniem bezpieczniej byłoby utrzymać dystans na co najmniej metr. Najdłuższy penis świata ma 48 cm. Właścicielem jest Meksykanin, Roberto Esquivel Cabrera. A wiadomo, że nie Meksykanie, a mieszkańcy Afryki wygrywają w te klocki. Metr dystansu minimum Panie Sławomirze.Słowa o obrzydzeniu do mężczyzn zmartwiły mnie przyznam tym bardziej, bo wszyscy Katolicy wiedzą o tym, że Pismo Święte zapowiada ponowne przyjście Chrystusa Zbawiciela na świat. Ten, jak wiadomo był mężczyzną. Zakładając scenariusz, że proroctwo to dokona się za naszego życia, co pomyśli Jezus, gdy będzie chciał przytulić swoje Boże dzieci do serca, a Świerzyński jako jedyny powie, że się brzydzi? W telewizji o żadnym wyjątku nie wspominał.Tutaj pan Sławomir zapewnił, że kobiety uwielbia.Od jakiegoś czasu miewam jednak myśli, że Bóg nie ma płci, jest czystą miłością, ale nie powiem panu Sławomirowi, bo nabierze już obrzydzenia do wszystkich, bez względu na płeć.Środowisko LGBT+ nie wybrzydza i cieszy się ogromnie, gdyż cała ta historia przypomniała Polakom o tym, że Kościół kocha gejów i lesbijki. Jakby tego było mało, wielki przebój Bayer Full „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy, czy młodszy, chłopak, czy dziewczyna” może stać się hymnem LGBT+ i na najbliższej „Paradzie Równości” na każdej z platform wybrzmiewać co kilka minut. Jak znam życie, geje już pilnie uczą się tekstu na pamięć.Tym samym skończy się hegemonia wielkich div gejowskich, Madonny i Kylie Minogue. Zdetronizowana zostanie także Gloria Gaynor z jej nieśmiertelnym „I Will survive”. Miejsce div zajmie nie kto inny, jak nasz Sławomir Świerzyński z Bayer Full. Polska marka z chińskąrekomendacją.Choć nie wiadomo, czy gwiazdor uwielbiany przez środowisko LGBT+ osobiście pojawi się na którejś z platform w dniu parady, na wszelki wypadek postanowiłem zorganizować casting na najładniejszego penisa. Świerzyński w „Skandalistach” u Agnieszki Gozdyry, przyznał, że gdy widzi „Manify” (przypominam, że to protesty kobiet, feministek) widzi wtedy gołe penisy.Mój świętej pamięci wujek, jeszcze przed marskością wątroby, gdy cierpiał katusze, na kacu zapewniał, że widzi białe myszy biegające po ścianach. Zapewniałem go, że także widzę, żeby nie było wujkowi głupio.Żeby gwiazdora disco-polo nie rozczarować i nie burzyć mu jego oryginalnej wizji, specjalnie dla niego zostaną wybrane trzy najładniejsze i największe penisy.Ja z góry uprzedzam nie biorę w castingu udziału. Mam swoje powody.Gdy już zostaną wybrane największe i najładniejsze, żeby później żaden fanatyk nie klepał w mediach, że na paradzie biegają gołe penisy, brunet, blondyn i rudy zostaną pokazani artyście z Bayer Full tylko na jego wyraźną prośbę - prywatnie, za kotarą.Będę wtedy osobiście nadzorował, żeby został zachowany co najmniej metrowy dystans. Zresztą penisy będą polskie, tutaj nie ma obaw co do długości.Świerzyński w ostatnich dniach biegał od studia i informował obywateli o tym, iż był w dzieciństwie molestowany. Poinformował opinię publiczną, że sprawcami są bracia bliźniacy z kręgu Platformy Obywatelskiej. Na pytanie dziennikarzy o nazwiska bliźniaków, Świerzyński konsekwentnie odmawia odpowiedzi. Temat grilluje i ogrywa politycznie.Zapytany więc w programie „Skandaliści”, przez Jakuba i Dawida, najsłynniejszą parę gejowską w Polsce, o to, czy ma świadomość, że Ci bliźniacy nadal mogą popełniać przestępstwa i krzywdzić dzieci? Piosenkarz odpowiedział, że wie o tym, ale nie chce mu się w ten temat brnąć i odpuszcza.Dlatego stoi pod dużym znakiem zapytania udział gwiazdora w paradzie, bo to tego czasu mogą go żywcem zjeść jego własne wyrzuty sumienia.Osobista tragedia piosenkarza, jeżeli prawdziwa, wymaga porządnej terapii z doświadczonymi psychologami i pochylenia się ze współczuciem nad tym, czego doświadczył w dzieciństwie. Mam jednak duże wątpliwości co do intencji pana Świerzyńskiego, prawdziwości jego historii, a już na pewno co do słów, które wypowiada publicznie, krzywdząc kilka milionów ludzi w Polsce. Nie tylko homoseksualistów, ale także ich rodziny. Przypominanie o przygasłej gwieździe i wykorzystywanie do tego kontrowersyjnych, haniebnych słów, nie przystoi nie tylko katolikowi, ale każdemu przyzwoitemu człowiekowi.Postawa „wiem, ale nie powiem”, tylko pożalę się jeszcze trochę w kilku programach, nie z 60 cm, a z kilometra cuchnie wyrachowaną polityką.Apeluję do organizatorów Parady Równości, aby „Wszyscy Polacy to jedna rodzina”, stało się hymnem społeczności LGBT+. Tylko tak można walczyć z chamstwem i nietolerancją. Jak chłopi na wsiach dowiedzą się, że Świerzyński jest gejowską ikoną, zastanowią się pięć razy, zanim oddadzą na niego swój głos.