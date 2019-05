Apel do PZŻ o usunięcie Zofii Klepackiej z kadry narodowej. Skandaliczne zachowanie olimpijki i awantura z Kingą Rusin

Zrzut ekranu Zofia Klepacka / Flaga LGBT / Kinga Rusin • Facebook.com / flickr.com

o Prezesa Polskiego Związku Żeglarstwa, Pana Tomasza Chamery.

W imieniu swoim, a także w imieniu tysięcy Polaków, których godność od wielu miesięcy deptana jest przez Panią Zofię Klepacką, sportowczynię, reprezentantkę Polski, olimpijkę, członkinię PZŻ, zwracam się do Pana publicznie z apelem o usunięcie Pani Zofii Klepackiej z kadry narodowej PZŻ.



Zofia Klepacka publikując od kilku miesięcy na swoim oficjalnym fan page filmy pełne agresywnej retoryki, w których regularnie atakuje, obraża i dyskryminuje osoby homoseksualne, nie tylko zapisuje się na czarnych kartach historii polskiego sportu, nie tylko godzi w równość, która jest nadrzędną wartością wszystkich dyscyplin sportowych, ale przede wszystkim stoi w sprzeczności z paragrafem 8 statutu PZŻ, który mówi o tym, iż związek:



Zrzut ekranu statut Polskiego Związku Żeglarskiego paragraf 8 • http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/statut/

Zrzut Ekranu z awantury Zofii Klepackiej z Kingą Rusin. • Facebook.com Fan Page Zofii Klepackiej

Zrzut ekranu statut PZŻ. • http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/statut/

„podejmuje wszelkie możliwe i dostępne działania wychowawcze i dyscyplinujące zmierzające do zapobiegania zjawiskom niedozwolonego dopingu, przypadkom rasizmu oraz nawoływania do nienawiści w sporcie”Olimpijka, jako członkini tego związku, członkini kadry narodowej, używając agresywnego tonu, kontrowersyjnego języka, od dawna uderza w osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe, których w sporcie nie brakuje. W żeglarstwie również. Uderza w sportowców heteroseksualnych posiadających dzieci. Tych sportowców, którzy chcieliby, aby ich dzieci wyrosły na ludzi mądrych, wrażliwych, szanujących wszelkie odmienności.„Wygramy z LGBT”, "Mówię kategoryczne NIE dla promocji środowisk LGBT i będę bronić tradycyjnej Polski."To słowa Zofii Klepackiej. Każą postawić stanowcze pytanie prezesowi PZŻ, dlaczego ta pani nadal jest członkiem PZŻ?Czy gdyby Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski zaproponował w warszawskich szkołach kartę „kolorowi+”, mającą na celu uczenie dzieci, aby nie dyskryminowały nigdy kolegów i koleżanek o innych kolorach skóry, a Zofia Klepacka rozpoczęłaby w mediach walkę z taką inicjatywą, czy wtedy PZŻ zareagowałby na zachowanie sportowczyni i uznał, że członkini złamała paragraf 8 statutu? Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak by się właśnie stało.Dlaczego więc od tylu miesięcy nie ma zdecydowanej reakcji PZŻ w sprawie zachowania olimpijki?Facebook, zablokował homofobiczne wpisy Z.Klepackiej, a PZŻ nie dopatruje się destrukcyjnego społecznie działania swojej sportowczyni?Kilka dni temu pożegnano Milo Mazurkiewicz. Transpłciową wolontariuszkę poznańskiej Grupy Stonewall, która popełniła samobójstwo z powodu dyskryminacji. Tuż przed śmiercią podzieliła się publicznie tym, jak czuła się w naszym kraju, gdy ją obrażano i gdy musiała mierzyć się z nieakceptacją.Milo napisała, że nie jest w stanie znieść nietolerancji i dyskryminacji wobec jej transpłciowości.W końcu się zabiła. "Mam dość. Mam dość tego, że jestem traktowana jak gówno."To kolejna młoda ofiara nienawiści.Przypomnę również o 14-letnim Dominiku z Bieżunia, który powiesił się na sznurówkach z powodu dyskryminacji na tle orientacji, a także o 14-letnim Kacprze z Gorczyna, którzy powiesił się z tego samego powodu.Skala samobójstw spowodowanych atakami na osoby LGBT+ jest dużo większa i obawiam się, że będzie niestety rosła.Zofia Klepacka podejmując swoją krucjatę mającą na celu wyeliminowanie osób LGBT+ z życia społecznego (bo tym w moim odczuciu jest jej jawny sprzeciw wobec warszawskiej karty i hasła, które głosi publicznie o walce z promocją LGBT+) jako osoba publiczna, w bezpośredni sposób wpływa na nastroje społeczne i dzięki temu podsyca nienawiść do konkretnej grupy społecznej.Od nienawiści do osób homoseksualnych zaczął się kiedyś Holokaust.Zwolennicy Zofii Klepackiej, to często ludzie o faszystowskich poglądach. Wulgarni, anonimowi, ukrywający się pod pseudonimami i nieposiadający zdjęć twarzy na swoich profilach. Zachęcam Pana prezesa do zapoznania się z komentarzami pod postami pani Zofii.To oni między innymi są odpowiedzialni za kolejne tragedie wynikające z nagonki na osoby nieheteronormatywne. Zofia Klepacka wulgarnych, poniżających osoby LGBT+ komentarzy nie kasuje. Pani Zofii chodzi o szum medialny. Po trupach do celu.Sportowczyni napędzająca spiralę nienawiści, sportowczyni, której portal społecznościowy pomylił się z szambem, a sport z zapasami w kisielu, nie powinna w mojej opinii być członkiem kadry narodowej klubu, który dotowany jest przez Państwo, czyli przez obywateli. Także przez obywateli homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych.Wczorajszy skandal z udziałem Zofii Klepackiej, która na ulicy zaatakowała słownie prezenterkę Kingę Rusin, bezprawnie filmując osoby prywatne (rodzinę prezenterki, mimo braku zgody) i doprowadzając do tego, że film z wizerunkiem bliskich Kingi Rusin wypłynął do internetu, nie pozostawia złudzeń, że Zofia Klepacka nie panuje nad swoim zachowaniem i emocjami.Jest agresywna, zachowuje się w sposób skandaliczny, chamski i przynosi wstyd polskiemu sportowi i Polsce generalnie.Kinga Rusin w kulturalny sposób zwróciła sportowczyni uwagę, że ta powinna wstydzić się nagonki na osoby homoseksualne. Przy czym podziękowała olimpijce za jej osiągnięcia sportowe. Cała sytuacja została zarejestrowana na video. Prezenterka została zakrzyczana w sposób przypominający awanturę w melinie, a nie wypowiedź kobiety, która kiedykolwiek występowała w telewizji i stała na podium olimpijskim.Opinię na temat tego, co można zobaczyć pod tym linkiem pozostawiam członkom PZŻ.Pragnę zapytać Pana prezesa, czy PZŻ podpisuje się pod działalnością swojej członkini?Zastanawiający jest także sposób wypowiedzi Zofii Klepackiej. Sportowczyni bardzo dziwnie się wysławia. Momentami sprawia wrażenie osoby co najmniej pobudzonej, mającej problemy z wymową.Zofia Klepacka chce zostać celebrytką, a swoją popularność buduje obecnie nie na sukcesach sportowych, a na negatywnych emocjach, od których coraz bardziej podejrzewam jest już uzależniona.Regularne podsycanie złych nastrojów, prowokowanie, obrażanie, nie mają nic wspólnego ze sportem, zasadą fair play i duchem olimpijskim.Sport to nie tylko sprawność fizyczna. To także odpowiedzialność za ludzi. Sportowiec, to ambasador zasady równości i szacunku. Tak powinno być przynajmniej w teorii. W przypadku Pani Klepackiej tak nie jest.Prezes PZŻ wielokrotnie był pytany przez dziennikarzy o to, czy wyciągnie konsekwencje i usunie Zofię Klepacką z kadry za jej publiczne zachowanie. Brak reakcji związku i odcięcie się od publicznej, niezgodnej z zasadami ogólnie panującymi w sporcie działalności Zofii Klepackiej, uznanie jej publicznych poglądów za prywatne, w mojej opinii kompromitują Polski Związek Żeglarstwa.Zofia Klepacka nie jest osobą prywatną. Jej działalność w mediach społecznościowych przenosi się na popularność. Dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki, są dotacjami z kieszeni podatnika. Także mojej.W paragrafie 8 statutu zawarliście jeszcze państwo punkt stanowiący o tym, iż PZŻ:„popularyzuje dobre obyczaje żeglarskie”,Czy dobrym obyczajem jest, że windsurferka, członkini związku nie kryje swoich uprzedzeń do osób LGBT+, także przecież żeglarzy?Jak ma się czuć po wypowiedziach Klepackiej Jolanta Ogar-Hill, podwójna mistrzyni w żeglarstwie, lesbijka pozostająca w związku z kobietą?Knajacki sposób wypowiedzi polskiej olimpijki, nieprawdy, jakimi posługuje się w swoich filmikach, pracują nie tylko na opinię samej zainteresowanej, ale także na opinię PZŻ.Zwracam się do PZŻ jako polski obywatel z apelem o usunięcie Zofii Klepackiej z kadry narodowej.Zwracam się także z prośbą do sportowców, aby wreszcie zajęli publiczne stanowisko w sprawie swojej koleżanki i aby pod tym apelem się podpisali.Zwracam się do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, aby zapytano Panią Klepacką, o to, czy na pewno wie, na czym polega sport, jakie idee w sporcie przyświecają? I, czy wie, jaka jest geneza Olimpiad?Nie wyobrażam sobie, żeby osoba o tak tak ujmujących godności ludzkiej poglądach, miała jeszcze kiedykolwiek reprezentować mój kraj na jakichkolwiek mistrzostwach.Łączę wyrazy SzacunkuDamian MaliszewskiMuzyk, dziennikarz, miłośnik sportów wodnych, Polak.Ps. Czy w PZŻ sportowcy mają dostęp do psychologa i lekarza psychiatry?