KE kontra PiS. Kaczyński z opuszczoną gardą

a ostatniej prostej kampanii przed głosowaniem w najbliższą niedzielę szala w sondażach przechyla raz na stronę Koalicji Europejskiej, inne badania opinii publicznej pokazują zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy. Wynik zatem nie jest przesądzony. Gdyby nawet KE i PiS dzieliła niewielka różnica, to Wiosna oraz Konfederacja mają podobne poparcie, co nie przesądza o wygranej opozycji, nawet po połączeniu sił z partią Biedronia. Czym może jeszcze zaskoczyć KE? I czego nie zrobiła, żeby wysunąć się na prowadzenie wcześniej?

Jeszcze 2 tygodnie temu kandydaci do PE obozu rządzącego prowadzili w sondażach nawet 10 procentami. Zjednoczona opozycja szukała rozwiązania tej patowej sytuacji. Wiosna natomiast robiła swoje. Robert Biedroń mobilizował wyborców, którzy wcześniej nie głosowi oraz tych, którzy wahają się czy poprzeć KE lub Wiosnę. W ostatnim tygodniu trwa walka o wyborców z obrzeży elektorów. KE nie liczy już na przejęcie wyborców PiS. Jej liderzy chcą zniechęcić do pójścia na wybory zwolenników Zjednoczonej Prawicy, a jednocześnie zmobilizować ludzi o liberalnych poglądach. W mało komfortowej sytuacji są teraz partie pod wodzą prezesa Kaczyńskiego. W ostatnim tygodniu walczą na dwóch frontach, zarówno z Konfederacją, jak i KE.



Efektem film braci Sekielskich był przepływ wyborców z PiS do Konfederacji, a nie do KE. Beneficjentem stanie się za to Wiosna. Opozycję wzmocniło niewątpliwie przemówienie Donalda Tuska podczas Marszu "Polska w Europie". Szef Rady Europejskiej wyłożył kawę na ławę. Przyłożył rękę się do obnażenia półprawd, którymi posługiwali się kandydaci Zjednoczonej Prawicy. W bardzo dobitnych słowach odniósł się do polityki PiS, zarzucając tej partii i jej czołowym politykom hipokryzję, kłamstwo, porównaj ich działanie do wielkiego zła. To już nie była wypowiedź w zawoalowanej formie. Szef Rady Europejskiej włączył się oficjalnie w kampanię wyborczą. Kaczyński dał się sprowokować i zamiast przestawić swój spójny program wyborczy, wdał się w typową pyskówkę. A nerwy i niskie sondaże nie wprawią Kaczyńskiego w dobre samopoczucie.



Wielkim plusem Zjednoczeń Prawicy jest mówienie jednym głosem (słynne przekazy dnia). . Przekaz dnia i wypowiedzi polityków w tym samym tonie, używając tej samej retoryki daje spójny przekaz oraz obraz zwartych szeregów. Tam nie ma miejsca na różnice w zdaniach. Spójność, brak szumu informacyjnego, jeden za wszystkich, wszyscy z jednego. Tworzy to złudzenie zwartej jedności. Ponadto przekaz jest ściśle do prawicowych wyborców, wszak PiS wydaje kolosalne pieniądze na wewnętrzne sondaże.Zupełnie inaczej jest z Koalicją Europejska. Zjednoczona opozycja to koalicja partii różnych światopoglądowo. Kiedy lewa strona mówi o świeckim państwie, uderza w Kościół, Schetyna, choćby nawet chciał dołączyć się do tego chóru, wie doskonale, że PO straci znaczną część swojego centro - prawicowego elektoratu. Błąd jaki popełnia KE, to zostawienie odłogiem Polskę powiatową. To właśnie ci mieszkańcy poczuli się oszukani prze PO-PSL. To tam powinna jeździć i walczyć o elektor opozycja. W większych miastach, gdzie najczęściej pojawiają się kandydaci KE, nie muszą już nikogo przekonywać. Niech za przykład posłuży Warszaw. W stolicy. Rafał Trzaskowski, który wygrał bez problemu w I turze wyborów miażdżąc z Patryka Jakim. Ale już wybory do Sejmiku Mazowieckiego, w którego okręg wchodzą mniejsze miejscowości, o mały włos (zbrakło zbrakło jednego mandatu, a przejęłaby władzę ZP. Podobnie było w Łodzi. Prezydent Hanna Zdanowska wygrała dużą przewagą w I turze, ale Sejmik Łódzki należy dziś do PiS.Błędem KE jest pomijanie na swojej nie odwiedza miast poniżej 100 tys mieszkańców. Kontakt bezpośredni z wyborcami i jedna ściśnięta dłoń to podstawa, inne narzędzia marketingu politycznego są jedynie bardzo ważnym dodatkiem. PiS narzuca również tępo Kampanii.Taki błąd popełniła Zjednoczona Lewica 4 lata temu. Wybrali zachodnią część Polski na turne, pozostawiając odłogiem wschodnią flankę. Kandydaci Zjednoczonej Lewicy z Barbra Nowacką na czele nie skoncentrowała się na tej części Polski, gdzie lewicowe ugrupowania miały spore poparcie. Dzisiaj szanse na odbicie wyborców, czy jak kto woli wyznawców PiS przez Zjednoczoną Opozycję równa się zeru. Dlaczego? Partia Kaczyńskiego bowiem oprócz elektoratu kościelnego, smoleńskiego, radio maryjnego, ma potężnych zwolenników 500 plus. O ile cztery tata temu projekt był tylko jedyną z obietnic, szybko została wprowadzony w życie. Beneficjenci tego dodatku, biorąc pod uwagę rozszerzenie go o pierwsze dziecko tłumnie pójdą na wybory.Koalicja Europejska ponadto nie mówi jednym językiem. Opozycja powinna mieść spójny przekaz. Obecnie za słowa jednych polityków muszą tłumaczyć się drudzy. Jeśli wyborcy nie zauważą wspólnoty, porozumienia, zrozumienia między podziałami, to będą rezygnować z poparcia dla KE lub po prostu nie wybiorą się na wybory.Receptą na wygraną KE jest wytykanie błędów, niegospodarności, szereg pomysłowych spotów, które obnażą obłudę, pazerność oraz nagłośnią kompromitujących się członków PiS. KE musi wykorzystać panikę w obozie rządzącym, nie ponownie nad emocjami, z czego elity Zjednoczonej Prawicy wręcz słynną. Ostatnie prosta przed wyborni 26 maja powinna być pełną mobilizacją i walką, a gra toczy się o wysoką stawkę. To czas namawiania Polaków na pójcie do wyborów, ponieważ to właśnie wysoka frekwencja daje szansę KE i Wiośnie na zwycięstwo 26 maja oraz jesienią. Polacy powinni bać się PiS.Opozycja miała doskonałych nauczycieli. W czasie kampanii wyborczej w 2005 roku za dziadkiem z Wermachtu stali wówczas Jacek Kurski i Adm Bielan. Z uporem maniaka były wówczas przywoływane słowa Andrei Merkel o reparacjach wojennych. Dopiero później spin doktorzy PiS przyznali, że fragmenty pochodziły sprzed wielu laty. To też kwestia uchodźców, którzy mieli w naszym kraju gwałcić, rabować i podpalać. Koalicja Europejska powinna prowadzić Kampanię dwutorowo. Z jednej stanowczo podkreślać szkody, jakie wyrządzono Polakom i Polsce przez 4 lata co prowadzi do nieuniknionej katastrofy gospodarcze. Drugi biegun to czytelny program wyborczy.Sukces środowisk opozycyjnych zapewni gra na emocjach wyborców, stale podgrzewany. Kampania musi być intensywna. Zaplanowana, realizowana krok po kroku ze starannie ułożonym scenariuszem. Reakcja na sytuacje nieprzywidywanie powinna być rozwiązywana błyskawicznie przez sztab kryzysowy.Należy się też spodziewać, że przed wyborni jesiennymi ujrzą świtało dzienne liczne afery... Czy wierzycie Państwo, że były agent CBA, a wcześniej doświadczony funkcjonariusz ABW, nie zrobił kopii nagranie z agencji towarzyskiej na Podkarpaciu...Moim zdaniem KE wygra około 4-5 procentami. Wiosna Biedronia zdobędzie nie więcej niż 8 proc. Konfederacja 6 proc. Nawet wygrana KE 1 pkt procentem będzie miała zdziałanie psychologiczne, a to pokaże jaki wynik zapadnie w jesiennych wyborach. Zdaje się również, że liderzy Koalicji Europejskiej zrozumieli, iż Wiosna Biedronia daje szanse na wygną opozycji.Należy się też spodziewać, że przed wyborni jesienią ujrzą światło afery... Czy wierzycie w to, że były doświadczony agent, CBA, a wcześniej ABW, nie zrobił kopii nagranie z agencji towarzyskiej na Podkarpaciu...(dc)