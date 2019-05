Hejter blogerowi niestraszny, czyli o neuropsychologicznych mechanizmach hejtu.

Z

apewne większość z nas chciałaby, żeby życie płynęło przyjemnie i bez zawirowań, żeby omijały nas wszelkie nieszczęścia i przykrości. Niestety, te oczekiwania nieczęsto się spełniają. Co rusz pojawiają się na naszej drodze zdarzenia i ludzie niszczący kruche podwaliny szczęścia. Bywa, że trzeba zmierzyć się z istną plaga naszych czasów, czyli hejtem.Tak jak nie ma jednego rodzaju hejtu, tak nie ma jednego słusznego sposobu na radzenie się z nim. Natomiast można w sobie wykształcić zdolność do tworzenia zróżnicowanych planów działania w obliczu mierzenia się z hejtem. Hejt przestanie być groźny, jeżeli zrozumiemy co się dzieje w mózgu hejtera, a co w naszym własnym. Dzięki temu może wprost nie zlikwidujemy tego zjawiska - bo było zawsze - przestaniemy być jednak wobec niego bezradni.Jeżeli słuchaliście mojej opowieści o neuropsychologicznych mechanizmach hejtu, to zachęcam Was zajrzyjcie do poniższych publikacji i stworzenia własnych narzędzi do walki z hejtem. Nie dajcie się hejterom :)Linki do prezentacji:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5033436/https://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/geneza-hejtu/https://www.lps.pl/wp-content/uploads/2017/10/Rozpacz-nienawi%C5%9B%C4%87-furia.pdfhttp://www.obserwatorium.org/images/Mowa%20nienawisci%20w%20internecie%20-%20NA%20STRONE.pdfhttps://www.focus.pl/artykul/co-si-dzieje-w-gowie-hejtera-skd-si-bierze-mowa-nienawici?page=5https://pl.wikipedia.org/wiki/Mezolimbiczny_szlak_dopaminergicznyhttps://pl.khanacademy.org/science/health-and-medicine/mental-health/drug-abuse-and-drug-addictions/v/reward-pathway-in-the-brainhttps://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0004/66334/NK_2013_18_158-161.pdfhttp://neuropsychologia.org/od-przyjemnosci-do-zniewolenia-rola-ukladu-nagrodyhttps://allegro.pl/oferta/zycie-bez-zlosci-potter-efron-ron-7957245155?https://www.potter-efron.net/