W trakcie powodzi, patrząc na rwące wody, na zniszczenia w pięknych miasteczkach i wsiach, odruchowo chcemy biec z pomocą. Świetnie! Warto jednak na chwilę się zatrzymać i zastanowić co i jak chcemy zrobić. Mądra pomoc ofiarom powodzi to wsparcie, które jest:

a) Zapytaj, czego potrzeba. Nie zakładajmy, że wiemy, co będzie najbardziej przydatne. Najlepiej skontaktować się z lokalnymi służbami, samorządami lub organizacjami społecznymi, żeby dowiedzieć się dokładnie, jakiej formy wsparcia potrzeba w konkretnym miejscu i czasie. To tam dowiemy się jakie rzeczy możemy przekazać, najczęściej na początku będzie to jedzenie, woda, środki higieniczne, ubrania czy sprzęt do odbudowy.