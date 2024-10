Czy zdajesz sobie sprawę, jak ogromny wpływ na nasze życie ma zdrowie psychiczne? 10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - okazja do wzmacniania świadomości na temat zdrowia psychicznego na całym świecie, ale też do walki ze stygmatyzacją i dyskryminacją osób zmagających się z problemami psychicznymi. To dzień, w którym po prostu rozmawiamy o naszym dobrostanie, o kondycji psychicznej, ale też kryzysach i problemach, jakie nas dotykają.

Fot. Phanie/ East News

Bardzo mnie ucieszyło, że w tym roku obchodzimy go pod hasłem „Czas nadać priorytet zdrowiu psychicznemu w miejscu pracy", co podkreśla, jak istotne jest dbanie o kondycję psychiczną w środowisku zawodowym. Czy to nie fascynujące, jak bardzo praca wpływa na nasze życie?

Dlaczego zdrowie psychiczne w pracy jest tak ważne?

We współczesnym świecie praca nabrała szczególnego znaczenia:

Nie jest już tylko sposobem na zabezpieczenie bezpieczeństwa finansowego i podstawowego bytu Niejednokrotnie jest też wyznacznikiem naszego statusu społecznego Wpływ na naszą kondycję tego gdzie, w jaki sposób i z kim pracujemy jest znaczący

Czy wiesz, że:

Praca daje nam poczucie sensu i celowości działania? Pozwala budować więzi społeczne i uczy bycia częścią zespołu? Umożliwia rozwój osobisty?

Ale pamiętajmy - nie samą pracą człowiek żyje!

Wyzwania współczesnego środowiska pracy

Stwierdzenie, że praca wpływa na nasze zdrowie, też to psychiczne jest truizmem. Z jednej strony jest dla nas ważna, ale często jest też źródłem stresu i presji. W moim gabinecie spotykam ludzi, którzy cierpią z powodu:

Wypalenia zawodowego Mobbingu Frustracji spowodowanej utratą sensu

Nie radzą sobie z pracą, ale też psują się ich relacje, przyjaźnie, nie dogadują się z dziećmi. Od kilku lat możemy obserwować wręcz dramatyczne pogorszenie się kondycji psychicznej w wyniku nieprawidłowości w środowisku pracy, a wręcz epidemię zespołu wypalenia zawodowego.

Nie bez znaczenia jest zapewne wpływ wydarzeń ostatnich lat:

Pandemia Wojna w Ukrainie Degradacja środowiska naturalnego Zmiany pokoleniowe, a szczególnie bunt pokolenia Z, które przestaje w pracy widzieć jedyny sens życia

To wszystko powinno nas sprowokować do refleksji nad miejscem pracy w życiu współczesnego człowieka.

7 wskazówek dla zdrowia psychicznego w pracy

A przecież odpowiednie warunki pracy, wsparcie ze strony współpracowników i przełożonych oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym mogą znacząco poprawić jakość życia i zapobiegać wielu problemom emocjonalnym. Dlatego przygotowałam dla Was siedem wskazówek, które pomogą Wam zadbać o zdrowie psychiczne w pracy:

Wyznaczaj realistyczne cele i granice. Naucz się wyznaczać realistyczne cele, a także zarządzać czasem i zadaniami Stosuj techniki zarządzania stresem. Głębokie oddychanie: Krótkie przerwy na kilka oddechów mogą pomóc uspokoić układ nerwowy Znajdź wsparcie u kolegów. Buduj otwarte, pełne zaufania relacje z kolegami z pracy Dbaj o równowagę między pracą a życiem prywatnym. Unikaj przeciągania godzin pracy kosztem życia rodzinnego i osobistego Zadbaj o przestrzeń na przerwy i regenerację. Rób regularne, krótkie przerwy w ciągu dnia pracy, aby dać umysłowi odpoczynek Zwróć uwagę na kulturę organizacyjną. Promuj otwartą rozmowę na temat zdrowia psychicznego i normalizuj zgłaszanie problemów z samopoczuciem Zwróć się po pomoc, gdy tego potrzebujesz. Nie wahaj się rozmawiać z przełożonymi lub działem HR, jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia

Czas na zmianę!

Dbanie o zdrowie psychiczne w miejscu pracy to nie tylko troska o własne samopoczucie, ale także budowanie bardziej produktywnego i zrównoważonego środowiska pracy. Przestrzeganie tych wskazówek może pomóc zredukować stres, poprawić koncentrację oraz zachować równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to ważna okazja, aby zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad naszym własnym zdrowiem psychicznym, ale także nad zdrowiem naszych bliskich i całego społeczeństwa. To czas, by wzmacniać solidarność, empatię i zrozumienie oraz walczyć o lepszy dostęp do pomocy dla osób, które jej potrzebują.

Ale nie zmieni się wiele, jeżeli tylko pracownicy będą brali odpowiedzialność za swój dobrostan psychiczny. Dlatego tak potrzebna jest głośna dyskusja i wywieranie presji na pracodawcach, ale też tworzących prawo, by zatrzymała się epidemia problemów psychicznych będących wynikiem oddziaływania środowiska pracy.

Czy jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie? Co Ty możesz zrobić, aby przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego w swoim miejscu pracy? Pamiętaj, że każdy mały krok w kierunku lepszego samopoczucia w pracy może przynieść ogromne korzyści nie tylko Tobie, ale i całemu Twojemu otoczeniu. Zacznijmy tę zmianę razem, zaczynając od dzisiaj!