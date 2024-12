przejrzałam najnowsze badania, bo w psychologii nauka to podstawa wsłuchałam się w głosy ekspertów sięgnęłam też do własnych doświadczeń z pracy szkoleniowej i terapeutycznej, bo praktyka czasem potrafi zaskoczyć weryfikując najlepsze nawet analizy od psychologicznych guru.

Ta lista to mój – siłą rzeczy subiektywny – mały przewodnik po tym, co może być ważne. Pisałam z perspektywy praktyka działającego w Polsce, ale starałam się mocno patrzeć na trendy światowe, które także i tu nieco wyprzedzają nasze krajowe. Psychologia to żywa nauka. Ciągle się zmienia i dostosowuje do potrzeb, trendów, nawet mód. Niektóre z trendów już teraz istnieją, ale pewnie przyszłym roku nabiorą jeszcze większego rozpędu.