Archiwum prywatne

Reklama.

W swoich tekstach staram się pokazywać, jak różnorodne są doświadczenia związane z problemami psychicznymi. Każdy człowiek przeżywa swoje trudności na swój własny sposób, a ja chcę to zrozumienie przekazać dalej. Nie ma jednego uniwersalnego scenariusza na zdrowie psychiczne.

Są za to historie, które warto opowiadać i przestrzenie, które warto odkrywać. Jednocześnie zależy mi na promowaniu podejścia do życia, które traktuje zdrowie jako całość – zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Często zapominamy, że te dwa obszary są ze sobą nierozerwalnie związane. Dbanie o siebie to nie tylko aktywność fizyczna czy zdrowa dieta, ale też troska o to, co dzieje się w naszej głowie.

Reklama.

Pisanie jest dla mnie formą wsparcia – próbą dotarcia do tych, którzy tego potrzebują. Jeśli moje słowa pomogą choć jednej osobie poczuć się mniej samotnie w swoich zmaganiach, jeśli skłonią kogoś do refleksji lub dadzą impuls do zmiany – to już jest dla mnie ogromna wartość. I właśnie dlatego piszę.

Dostałam nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia – wyróżnienie w kategorii Internet, między innymi za teksty w serwisie naTemat. Traktuję to jako ważne wyróżnienie i docenienie. To motywuje mnie do dalszego działania i poszukiwania nowych, interesujących tematów z obszaru zdrowia psychicznego. Jestem przekonana, że poprzez pisanie mogę dotrzeć do szerszej grupy osób, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnącej potrzeby wsparcia psychologicznego w społeczeństwie.

Reklama.

Moim celem jest przełamywanie tabu związanego z problemami zdrowotnymi, szczególnie tymi dotyczącymi sfery psychicznej. Staram się zachęcać do otwartości w rozmowach o emocjach i obawach, które często są tłumione lub ignorowane.

Nie chodzi mi jedynie o przekazywanie suchych faktów czy teorii psychologicznych. Chcę inspirować innych do aktywnego dbania o swoje zdrowie psychiczne i, co równie istotne, do szukania profesjonalnej pomocy w trudnych momentach życia.

Tematy, które poruszam w tekstach i innych wypowiedziach, są starannie dobierane pod kątem ich znaczenia i aktualności. Zdaję sobie sprawę, że tematyka jest ogromna i ciągle pojawiają się nowe zagadnienia warte omówienia.

Reklama.

W minionym roku moje artykuły obejmowały szeroki zakres tematyczny, w tym:

Znaczeniu odwagi w proszeniu o pomoc. O tym, jak trudno jest wielu osobom prosić o wsparcie, często z powodu obaw przed oceną społeczną. Mam nadzieję, że zachęciłam do otwartości w mówieniu o problemach, co jest kluczowe dla zdrowia psychicznego. Toksycznych relacjach w pracy. Pisałam takich zjawiskach, jak mobbing czy przemoc psychiczna, na zdrowie psychiczne pracowników. Zwracałam uwagę na konsekwencje tych, w tym możliwość rozwoju zespołu stresu pourazowego (PTSD). Mądrym dbaniu o zdrowie psychiczne . Starałam się promować ideę dbania o kondycję psychiczną, zwłaszcza w kontekście wypalenia zawodowego i stresu. Wskazywałam na potrzebę rozmawiania o emocjach i szukania wsparcia w trudnych chwilach. Edukacji i komunikacji. Wielokrotnie powracałam do jednego z moich ulubionych tematów, czyli na znaczenie dobrej komunikacji między pacjentami a personelem medycznym. Dla mnie zaufanie i otwartość są kluczowe dla skutecznej terapii. Zmian w podejściu do opieki nad seniorami. W kontekście starzejącego się społeczeństwa Minta poruszyłam temat wcześniejszej rozmowy o starości i opiece nad bliskimi, ponieważ zależy mi na przełamywaniu stereotypów związanych ze starością, ale też domami opieki.