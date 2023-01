nt_logo

Tribbs, Gosia Dziedzic, Fundacja, Remix Stegna - zakończenie współpracy

"Jestem na plaży w Stegnie" to niewątpliwy hit wakacji 2022. Niestety, mimo próby pomocy Pani Gosi Dziedzic, dziś musimy mierzyć się z kłamstwami, która sama zainteresowana umieszcza na swoim TikToku (a następnie je usuwa), nie pozostaje mi zatem nic innego, jak odnieść się do sytuacji i przedstawić fakty.Wczoraj tj. 6 stycznia 2023 roku, na TikToku Gosi Dziedzic (Sarusia55) pojawił się film, który mija się z prawdą.. Gosia Dziedzic sugeruje w nim jakoby została dzięki współpracy "poszkodowana"...1. Tribbs stworzy remix piosenki Stegna.2. Tribbs przeniesie prawa autorskie na Fundację.3. Fundacja założy zbiórkę na pomoc Gosi Dziedzic min.na opłacenie zobowiązań Gosi Dziedzic.4. Ewentualna monetyzacja piosenki będzie w 100% przekazywana na comiesięczną pomoc Gosi Dziedzic.Do 27 grudnia na zbiórce zebrano 3458 złotych, z czego 3400 zł Fundacja wpłaca wierzycielom Gosi Dziedzic, a po zerwaniu współpracy przez Gosię Dziedzic 58 złotych zostaje przelane bezpośrednio na konto DPS i przekazane Gosi Dziedzic.Od momentu publikacji remixu jestem bombardowana smsami od Gosi Dziedzic dotyczącymi min.żądaniem natychmiastowej monetyzacji piosenki oraz tym, że Tribbs rzekomo ją wykorzystuje by na remixie zarobić, dostaję też linki do piosenek Stegna z którymi nie mamy nic wspólnego, a które Gosia uważa za nasze...W ostatnim screenie Gosia Dziedzic informuje mnie, "że została oszukana będzie film", nagrywa film, potem go usuwa (przed usunięciem miał prawie 20 tysięcy wyświetleń), ale nagranie zdążyło narobić wizerunkowych szkód ludziom, którzy wyciągnęli do Gosi Dziedzic pomocną dłoń..