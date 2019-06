„Teraz Polska” – brawa dla tegorocznych laureatów!

C

zy można każdego roku tak samo przeżywać podniosłe chwile? Tak samo cieszyć się, ściskając dłonie i gratulując wyróżnień? Owszem, można, co zaświadczyć może własną osobą autor niniejszego komentarza. Na czele Fundacji „Teraz Polska” stoję – bagatela – od kilkunastu lat, ale jestem z nią związany od samego początku. Dlatego coroczne ogłaszanie listy nagrodzonych w naszym sztandarowym konkursie i uroczysta Gala niezmiennie od trzech dekad są dla mnie powodem do radości i wzruszeń.Kapituła dokonuje wyboru nagrodzonych (spośród nominowanych do Godła „Teraz Polska”) w kwietniu, a w pierwszych dniach czerwca ich lista jest publicznie ogłaszana – na kilka godzin przed wieczorną uroczystością. Mogę zatem już podzielić się z Państwem dobrymi informacjami.W kategorii Produkty Kapituła wyłoniła trzynastu laureatów. Tak się w tym roku złożyło, że zdecydowana większość z nich reprezentuje dwie branże – spożywczą i techniczną. Z jakości słyną nie tylko bogactwa polskiego stołu, lecz również nasze rozwiązania techniczne. Z tego grona wspomnieć należy o Sądeckim Bartniku (nagrodzonym za miód z produktami pszczelimi Bee Complex), serkach i twarogach POLOmarket SA, produkcie Leier Polska SA - czyli ceramicznych pustakach ściennych Termophor i o systemie AWIA SDIP spółki Ente.W kategorii Usługi mamy w tym roku siedmiu laureatów, m.in. sieć historycznych hoteli Arche, zlokalizowanych w fantastycznie zaadaptowanych, pełnych uroku budynkach o długiej historii, Międzynarodowe Targi Poznańskie, docenione za sztandarową działalność targowo-eventową, inowrocławskie Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni”, czy bardzo innowacyjną spółkę Warsaw Genomics, zajmującą się diagnostyką genetyczną. Trzech laureatów i jeden wyróżniony znalazło się w kategorii Innowacje. Doceniono m.in. Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (za autorski system sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach) oraz PGNiG wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym za przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla. Listę nagrodzonych zamykają dwie gminy, Leżajsk i Wiązowna.Polacy – i nie tylko Polacy – zachwycają się mocną kondycją gospodarki i dobrymi perspektywami na najbliższą przyszłość. Miejmy świadomość tego, że jest to owoc wysiłku i inwencji polskich przedsiębiorców, także laureatów Konkursu „Teraz Polska”. Dwadzieścia dziewięć edycji Konkursu wyłoniło elitarne, acz dzisiaj już całkiem spore grono firm, których produkty i usługi godne są najwyższego uznania. Budzą uznanie odbiorców na całym świecie, przyczyniając się znakomicie do budowy wizerunku Polski. Mamy wieczny niedosyt postrzegania nas jako kraju innowacyjnego, osiągającego sukcesy, nowoczesnego. Produkty i usługi naszych laureatów są najlepszym dowodem, że można skutecznie działać, by taki właśnie wizerunek Polski budować. Mamy ku temu potencjał, mamy ludzi i wiedzę. Polska opracowała i, co więcej, wdrożyła własną receptę na sukces.To, że Polska po trzydziestu latach od pamiętnych wyborów w niczym nie przypomina kraju z roku 1989, jest zasługą samych Polaków. I to nam wszystkim, w tym przedsiębiorcom, należy dedykować tegoroczny jubileusz. A wszystkie osoby działające w Fundacji, jej przyjaciele i laureaci mogą mieć słuszną satysfakcję, że w tych pozytywnych zmianach mają swój udział.