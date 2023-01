nt_logo

Konkurs „Teraz Polska” – jeszcze można się zgłaszać

Z

ostał jeszcze tydzień z okładem, aby zgłosić się do XXXIII edycji Konkursu „Teraz Polska”. Do wyboru są trzy kategorie: produkty, usługi i przedsięwzięcia innowacyjne. Konkurs „Teraz Polska” jest unikalną inicjatywą, nie tylko ze względu na długą tradycję, ale i na przejrzysty, wiarygodny sposób weryfikacji i oceny zgłoszeń. W naszym konkursie równe szanse mają i rynkowi potentaci, i małe firmy – rywalizują bowiem na jakość. A ta, jak wiemy, nie jest zależna od wielkości obrotów.Jakość od pierwszej edycji konkursu stanowi podstawowe kryterium przyznawania Godła „Teraz Polska”. I dostrzegają to konsumenci. Przypomnę wyniki ostatniego badania, przeprowadzonego jesienią ubiegłego roku przez ASM Research Solution Strategy. Ośmiu na dziesięciu respondentów jest zdania, że produkty oraz usługi, korzystające z Godła „Teraz Polska”, odznaczają się wysoką i stabilną jakością. Podobne wnioski wyciągają laureaci firm, które uzyskały biało-czerwony znak – z roku na rok ich grono jest coraz większe. To setki, zarówno małych, jak i znanych na świecie polskich firm. Laureaci w Godle „Teraz Polska” widzą dobre narzędzie budowania marki i zwiększania zaufania konsumentów.Żeby dołączyć do grona laureatów Konkursu „Teraz Polska”, trzeba jeszcze w styczniu wykonać dwa proste kroki. Po pierwsze, wypełnić ankietę rejestracyjną, dostępną na stronie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i wnieść opłatę rejestracyjną. Następnie zgłaszająca się firma otrzyma ankietę weryfikacyjną, którą należy wypełnić i wysłać do Fundacjioraz wnieść opłatę weryfikacyjną. Co dzieje się dalej? Złożone z ekspertów, komisje (osobne dla każdej branży) dokonują oceny zgłoszonych produktów i usług. Pozytywnie ocenione zgłoszenia trafią do kapituły, która, pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, wybierze tegorocznych laureatów Godła „Teraz Polska”. Poznamy ich pod koniec maja, podczas uroczystej gali w Warszawie, kiedy to do nagrodzeni odbiorą statuetki „Teraz Polska”.Konkurs „Teraz Polska” jest niemal rówieśnikiem wolnego rynku w Polsce. Byliśmy świadkami, jak nasi laureaci, kiedyś firmy stawiające pierwsze kroki na rynku, rozwijały się i umacniały swoją pozycję. Wiele z nich to dzisiaj marki znane szeroko na świecie. Niezbity fakt, że Polacy cenią obecnie jakość polskich wyrobów i usług i świadomie wybierają to, co dobre i polskie, to także efekt pracy, którą przez ponad trzydzieści lat zespół Fundacji, jej przyjaciele i laureaci Godła „Teraz Polska” wykonał. To dla nas największa satysfakcja.Zachęcam – spróbujcie Państwo swoich sił! Zajrzyjcie na stronę internetową Konkursu, piszcie – konkurs@terazpolska.pl lub dzwońcie do Biura Konkursu – 228260191. I, mam nadzieję, do zobaczenia na majowej gali, oczywiście w gronie laureatów XXXIII edycji Konkursu „Teraz Polska”.