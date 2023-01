nt_logo

Czy treningi online nadal mają sens? Tak. Wciąż rośnie liczba osób wybierających ten rodzaj kontaktu z trenerem

dobie pracy zdalnej, izolacji, mniejszej chęci socjalizacji, częstszych podróży oraz braku motywacji/dyscypliny. Wychodzi naprzeciw współpraca online. Może mieć ona różny charakter. W zależności od twoich potrzeb. Czy po raz kolejny widzisz to samo miejsce mentalnie (brak sensu, brak jasności, złe nastawienie, wieczne poczucie winy itd.) oraz fizycznie (brak mobilności, bóle, brak siły, kondycji oraz złe nawyki) ?Prawdopodobnie zaliczasz pętlę. Jak to się mówi „ i `najlepszym się zdarza”. Często zrzucasz winę na brak czasu lub sposób pracy/życia. Czy np. pół godziny do godziny, tygodniowo, dobrze nastawiającej rozmowy z trenerem może pomóc? Może to być za mało ... A dodatkowo zaplanowany tydzień treningowo/ nawykowy, dwie lub jedna sesja treningowa przy kamerze, aby pracować nad techniką i jakością, czy to Ci pomoże ?Szukajmy rozwiązań zamiast problemów ...W czasie pandemii pomogłem niektórym wyjść z dołka, pracując przez kamerę. Parę osób zaczęło robić ładne, technicznie rwania ze sztangą ...Właśnie trenując ze mną przy kamerze. Udało się też wyjść z dolegliwości po kontuzji, nie wychodząc z domu. Pandemia się skończyła, a ... tryb życia każdy ma, jaki sobie wypracował. Na szczęście na wszystko jest rozwiązanie. Wiem, każdy jest inny, jednakże najważniejsze jest poszukać skutecznych rozwiązań.Czasami jeden wgląd w siebie lub rozwiązanie mentalnej łamigłówki może nam pomóc wyjść z dołka ! Tym bardziej siedząc w domu, gdy nie ma słońca ani sprzyjających warunków ... Wtedy najczęściej potrzeba Ci wsparcia.Na początek polecam zimny lub chłodny prysznic oraz naświetlanie!https://waran.tilda.ws/Cooperation onlineIn the times of remote working, isolation, lack of socialization, regular traveling and lack ofmotivation/discipline. Here we go. Possibility of online cooperation. Cooperation can be of different nature. It depends on your needs. It could be tailored. Are you treading water in your training ( body weight, pain, lack of mobility, strength etc.) and mental aspects (no clarity, no sense, lack of assertiveness, wrong mindset, sadness etc.) ?Probably, you are stuck in action. How they said, 'it happens to the best ones' ....Put the blame on the lack of time or work style/lifestyle.Does the hour mindset conversation with thecoach would help ?Maybe it isn't enough .... But if, additionally, you will have your trainings and habits planned. Once or twice a week you would train in front of the camera (to have better quality and technique). Could it help ? Seek for the options instead of problems ... During pandemic, I have helped a few stuck people ... Worked with the online camera ... Some people are able to make good quality snatch with the barbell ... Trained only online ...They got rid of the pain after injury without going out from home.Pandemic have ended, but many have the same work style/lifestyle. There is a solution to all this ...Not everything is for everyone. However ... Create and seek for the solution !Sometimes one insight or solving a mental puzzle could help and change everything !Especially when you work from home and there is no sunlight and no good conditions outside ... Sometimes you need backup.At the beginning, I recommend cold or cool shower and light radiation!https://waran.tilda.ws/