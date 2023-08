Raj dla pań: poznaj wyjątkowy obiekt Wellness & SPA, który stworzono głównie z myślą o kobietach

Chcesz zatroszczyć się o kondycję, zdrowie i urodę (np. korzystając z profesjonalnych masaży i zabiegów kosmetycznych, a także z basenu, saun, jacuzzi oraz sali cardio)? A może wolałabyś po prostu schować się przed światem i poleniuchować; ot, podładować akumulatory witalne w błogiej atmosferze, z ulubioną książką w dłoni? Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań udzieliłaś odpowiedzi twierdzącej, gwarantujemy, że zakochasz się w ekskluzywnym Talaria Resort & SPA. Zapraszamy do unikalnego – i, dodajmy, oddalonego od Warszawy o zaledwie godzinę jazdy samochodem – obiektu, który zachwyci zwłaszcza kobiety (choć w poniższym materiale wspomnimy również o panach i o niezapomnianych wyjazdach firmowych).

Fot. materiały prasowe

Mazowiecki Trojanów. To właśnie tutaj znajdziesz oszałamiająco piękny, pieczołowicie odrestaurowany pałac z XIX wieku, będący sercem pierwszego w Polsce obiektu hotelowego Wellness & SPA z ofertą pobytową dedykowaną głównie kobietom.

Oto miejsce, w którym zachwyca wszystko, począwszy od 25-hektarowego, skąpanego w zieleni parku z trzema urokliwymi stawami, poprzez 53 komfortowe, nietuzinkowo zaprojektowane pokoje i apartamenty, aż po ofertę gastronomiczną, która wręcz rozpieści twoje kubki smakowe.

Chcesz zrelaksować i ciało, i umysł? W Strefie Wellness znajdziesz m.in. basen z przeciwprądem i podwodną muzyką, a także jacuzzi. Do dyspozycji masz również zespół saun i domek ziołowy z aromatyczną strefą wypoczynku, w której zaliczysz zarówno inhalację, jak i zrelaksujesz kręgosłup.

Strefa SPA to aż dwanaście gabinetów, które oferują zabiegi takie jak Soft Pack (czyli okłady na unoszące się w wodzie ciało) bądź też Quartz (masaże na ciepłym piasku). Jest i hammam, czyli turecka łaźnia parowa, gdzie czeka cię rytuał łączący odpoczynek w saunie, kąpiel i masaż. Warto dodać, iż na terenie parku znalazły się również domek do apiterapii oraz mini zoo.

Kochasz aktywność fizyczną? Talaria Resort & SPA oferuje nie tylko świetnie wyposażoną salę cardio, lecz także treningi fitness organizowane według tygodniowego harmonogramu. Dodajmy, iż na miejscu znajduje się również wypożyczalnia kijków do nordic walkingu, rowerów, łódek i kajaków.

No a skoro o aktywnościach na (bardzo) świeżym powietrzu mowa: ów obiekt oferuje również możliwość stworzenia luksusowego gabinetu masażu pod gołym niebem, pięciokilometrową trasę biegową i spacerową, banię nad stawem, altanę letnią i Rybaczówkę, czyli miejsce wręcz stworzone do biesiadowania i długich pogawędek przy ognisku.

Nie mniej wspaniałości czeka na ciebie w strefie gastronomicznej, na którą składają się trzy restauracje (Sophie, Susanne i First Lady) i kawiarnia Catherine. Można rozsiąść się także w bibliotece Carpe Diem. Warto przyjrzeć się też przylegającej do pałacu Oranżerii, która – co docenią zwłaszcza firmy organizujące wyjazdy integracyjne – pełni jednocześnie funkcję sali konferencyjno-eventowej dla nawet 180 osób.

Czy Talaria Resort & SPA jest miejscem otwartym również dla panów oraz całych rodzin? Jak najbardziej! Dotyczy to jednak czasu pomiędzy niedzielnymi popołudniami a piątkowymi porankami, gdyż weekendy należą tutaj wyłącznie do pań oraz wybranych terminów weekendowych (na przykład przez całe wakacje).

Jeżeli więc marzysz o najwspanialszym w życiu wypadzie "for ladies only", koniecznie opowiedz o tym wyjątkowym miejscu swoim przyjaciółkom i ruszajcie do oszałamiającego Trojanowa.